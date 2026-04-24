الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«مركز العلوم الرياضية» يُطلق برامج تأهيل الكفاءات الوطنية

24 ابريل 2026 14:21

دبي (وام) 
أعلن مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، عن إطلاق مجموعة من البرامج والدورات التخصصية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تأهيل كفاءات وطنية شابة وفق معايير أكاديمية حديثة، واستثمار نجاح تخريج الدفعة الأولى من «الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل»، بما يلبي احتياجات القطاع الرياضي في الدولة.وأوضح الدكتور زياد صالح، عضو المركز، أن البرامج الجديدة سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الرياضة، وستشمل مجالات متنوعة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإدارة والتحليل الرياضي، بما يدعم مسيرة التطوير ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزّز بيئة تعليمية تطبيقية تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية.
وأشار إلى أن تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم يمثّل خطوة نوعية كونه البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، لافتاً إلى أن تنظيمه جاء بإشراف مركز الإمارات للعلوم الرياضية، وبدعم وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وبالتعاون مع مركز الإمارات للطب الرياضي وPrecision Football.
وأكد نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في تعزيز العمل الرياضي وإضافة قيمة فنية وإدارية تتماشى مع توجهات تطوير القطاع في الدولة.
واستمر برنامج الدبلوم الأول على مدار 8 أسابيع، واشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وورش عمل تفاعلية، مستهدفاً الشباب الإماراتي من الجنسين في الفئة العمرية من 20 - 35 عاماً.

