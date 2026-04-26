الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ياسر جلال.. مذيع تلفزيوني

27 ابريل 2026 01:49

سعيد ياسين (القاهرة) 

ينتظر الممثل ياسر جلال، عرض المسلسل الجديد «للعدالة وجه آخر»، يشاركه بطولته أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، وعابد عناني، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو.
ويجسِّد جلال في المسلسل، الذي يتألف من 15 حلقة، شخصية مذيع تلفزيوني يحاول إثبات براءة ابنه، ويخوض رحلة مليئة بالمواجهات وكشف الأسرار التي تقلب حياة الأسرة رأساً على عقب، وذلك في إطار درامي تشويقي.
وكان ياسر جلال، قدّم في رمضان الماضي مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مع ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق. 
وناقش العمل في إطار اجتماعي كوميدي، عدداً من القضايا الإنسانية بأسلوب خفيف وجذاب، وجسَّد فيه جلال شخصية رجل ثري يعيش الرفاهية، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. ووسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشكلات الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

