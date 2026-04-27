الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»

27 ابريل 2026 18:12

عجمان (وام) 
نظم مجلس شباب مصفوت بعجمان «مبادرة قمة وطن»، لرفع علَم الإمارات فوق القمم الجبلية في منطقة مصفوت بمشاركة كبيرة من أبناء المنطقة من مختلف الفئات العمرية والذين صعدوا المنطقة الجبلية لرفع علم الدولة بصورة جماعية.
وذكر المجلس في هذه المناسبة أن هذه المبادرة الوطنية تجسّد قيَم الشعب الإماراتي الأصيل، وتعكس مشاعر الفخر والانتماء للوطن.
وتأتي المبادرة استجابة لحملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالإنجازات الوطنية، وتجسيد الوفاء للقيادة الرشيدة وأبطال خط الدفاع الأول. 
وعبَّر المشاركون عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة والهوية الوطنية الراسخة، وأكدوا قوة وتماسك المجتمع تحت علَم الإمارات، رمز الوحدة والعزة.

أخبار ذات صلة
جمعية «أم المؤمنين» تنظم فعالية وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات»
إطلاق "منطاد علم الإمارات" ضمن مبادرة "فخورين بالإمارات"
مصفوت
العلم الإماراتي
علم الإمارات
آخر الأخبار
شعار مركز أبوظبي للغة العربية
التعليم والمعرفة
مركز أبوظبي للغة العربية يقدّم حسماً بنسبة 50% على إصدارات «كلمة»
اليوم 18:33
روبوت دردشة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الأفراد في تقييم خطورة أمراضهم
اليوم 18:23
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
الأخبار العالمية
إحباط عملية تهريب 690 كجم من الكوكايين في ألمانيا
اليوم 18:21
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
الترفيه
«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»
اليوم 18:12
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً
اليوم 18:01
