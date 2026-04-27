«شباب مصفوت» ينظم «مبادرة قمة وطن»

عجمان (وام)

نظم مجلس شباب مصفوت بعجمان «مبادرة قمة وطن»، لرفع علَم الإمارات فوق القمم الجبلية في منطقة مصفوت بمشاركة كبيرة من أبناء المنطقة من مختلف الفئات العمرية والذين صعدوا المنطقة الجبلية لرفع علم الدولة بصورة جماعية.

وذكر المجلس في هذه المناسبة أن هذه المبادرة الوطنية تجسّد قيَم الشعب الإماراتي الأصيل، وتعكس مشاعر الفخر والانتماء للوطن.

وتأتي المبادرة استجابة لحملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالإنجازات الوطنية، وتجسيد الوفاء للقيادة الرشيدة وأبطال خط الدفاع الأول.

وعبَّر المشاركون عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة والهوية الوطنية الراسخة، وأكدوا قوة وتماسك المجتمع تحت علَم الإمارات، رمز الوحدة والعزة.