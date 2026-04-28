دراسة حديثة: تناول وجبة الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية

يرى العلماء أن المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على إعمال العقل بشكل سليم أو تغيير طريقة تفكيره بهدوء عند مواجهة مواقف تبعث على التوتر أو القلق وقد تثير الفزع في نفوس الآخرين، وهو ما يعرف باسم رباطة الجأش.

وأجرى فريق من الباحثين في الولايات المتحدة دراسة لمعرفة العوامل التي تساعد الشخص على اكتساب المرونة النفسية، مع القدرة على التحكم في الانفعالات والسلوكيات والأفكار في المواقف الصعبة أو الظروف المتغيرة.

وتقول الباحثة لينا بيجداش استاذ مساعد علوم الصحة بجامعة بينجهامتون في شمال نيويورك إن "المرونة النفسية هي القدرة على تغيير طريقة التفكير في موقف معين، ثم استخدام الموارد العقلية للتغلب على التوتر والقلق". وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of American College Health، سلطت الباحثة الضوء على مجموعة من العوامل التي تساعد في اكتساب هذه الصفات وتنميتها لدى الانسان.

وشملت الدراسة 401 من الطلاب الجامعيين، من بينهم 58% من الفتيات، حيث قام الباحثون بتسجيل عاداتهم الغذائية وأوقات نومهم ومعدلات ممارستهم للتدريبات الرياضية،وغيرها من السلوكيات.

ووجد الباحثون أن تناول الإفطار خمس مرات أسبوعيا أو أكثر مع ممارسة التدريبات البدنية لمدة عشرين دقيقة على الأقل يوميا تساعد في اكتساب قدر أكبر من المرونة النفسية، في حين أن تناول الوجبات السريعة، والعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل، يقلل من المرونة النفسية للشخص.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن تناول زيت السمك اربع أو خمس مرات أسبوعيا يساعد أيضا في اكتساب المرونة النفسية.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة لينا بيجداش قولها "إذا كنت تبحث عن المرونة النفسية، فعليك بتناول إفطار صحي والنوم ست ساعات على الأقل ليلاً وتناول القليل من زيت السمك".