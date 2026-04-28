«تنمية المجتمع» في دبي تُطلق «يوم العائلة»

«تنمية المجتمع» في دبي تُطلق «يوم العائلة»
28 ابريل 2026 11:52

دبي (وام) أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «يوم العائلة» بمركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، تأكيداً لدور الأسرة بوصفها شريكاً أساسياً في عملية التأهيل والإصلاح.
تنطلق المبادرة من رؤية تعتبر الزيارة العائلية أداة علاجية فاعلة عند إدارتها بأسلوب منهجي، بما يسهم في دعم إعادة اندماج الأحداث في المجتمع.
ويأتي ذلك في إطار مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وجودة الحياة، بما يعكس الريادة في تطوير نماذج متقدمة للعمل الاجتماعي. وتنسجم المبادرة مع توجهات «عام الأسرة 2026»، الذي يسلط الضوء على أهمية استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتستند إلى قناعة بأن نجاح التأهيل لا يقتصر على الحدث فحسب، بل يتطلب أسرة مهيأة وقادرة على الاحتواء والدعم. وفي هذا السياق تهدف المبادرة إلى تحويل الزيارة الأسرية من إجراء تنظيمي إلى تجربة إنسانية متكاملة تعزّز التواصل والثقة وتدعم جاهزية الحدث وأسرته لمرحلة ما بعد التأهيل.
يعكس إطلاق المبادرة نهج دبي الريادي في تطوير منظومة متكاملة لإعادة التأهيل، تقوم على الشراكة بين المؤسسات والأسر، وتضع الإنسان في محور التنمية، بما يعزّز فرص بناء مستقبل قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي. وأكدت زينب الدشتي، مديرة مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، أن المبادرة تجسِّد رؤية الهيئة في التعامل مع ملف الأحداث من منظور إنساني وتنموي متكامل، مشيرة إلى أن نجاح رحلة الإصلاح يرتبط بوجود بيئة أسرية داعمة.
وقالت: نؤمن بأن الأسرة تمثِّل حجر الأساس في إعادة تأهيل الحدث ودمجه في المجتمع، ومن خلال مبادرة «يوم العائلة» نعمل على تعزيز التواصل الإيجابي وتهيئة بيئة داعمة تمكِّن الحدث من استعادة توازنه وبناء مستقبل أفضل.
وذكرت أن المبادرة تسهم في مساعدة الأحداث على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية، وتعزِّز قدرتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع. تعتمد المبادرة على منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة المصممة لتعزيز التواصل بين الحدث وأسرته من خلال محاور رئيسة تواكب مختلف مراحل إقامته في المركز. ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز حضور الأسر وتحسين السلوكيات داخل المركز وزيادة التزام الأحداث ببرامج التأهيل، إضافة إلى خفض احتمالية العودة للجنوح، بما يعكس أثر الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمؤسسات، ويجِّسد نموذج دبي الرائد في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.

