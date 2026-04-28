الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مبادرات بيئية في «عام الأسرة»

لقاءات تفاعلية مع الحيوانات وعروض تعليمية (من المصدر)
29 ابريل 2026 01:16

دبي (الاتحاد)

تماشياً مع «عام الأسرة»، أطلقت «دبي سفاري بارك» فعاليات ترفيهية ومبادرات بيئية تتيح للزوّار والعائلات فرصة للاستمتاع بتجارب استثنائية تجمع بين التعليم، الحفاظ على البيئة، والترفيه بطريقة مبتكرة وممتعة.
وتشمل مبادرات «عام الأسرة» مجموعة فعاليات تغطي 6 مناطق متنوعة، توفّر كل منها باقة مغامرات وتجارب: «القرية الأفريقية»، «قرية المستكشف»، «القرية الآسيوية»، «سفاري الصحراء العربية»، «مزرعة الأطفال»، و«الوادي». 

قطار داخلي
ترتبط هذه التجارب من خلال شبكة من وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك القطار الداخلي المكيّف، لتوفير تجربة سلسة ومتكاملة.
وهنا يمكن للزوّار الاستمتاع بتجربتَي سفاري: «جولة المستكشف» و«سفاري الصحراء العربية»، إلى جانب لقاءات مباشرة وتفاعلية مع الحيوانات وعروض تعليمية ممتعة، بما في ذلك عرض مملكة الطيور الشهير، الذي يقدّم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة لمختلف الأعمار.

أجواء منعشة
في إطار الالتزام المستمر بالحفاظ على البيئة، يخصَّص جزء من قيمة كل تذكرة لدعم المبادرات التي تهدف إلى حماية الحيوانات ورفاهيتها داخل الوجهة وخارجها.
ولضمان راحة تامة للزوّار خلال موسم الصيف، تم تجهيز الوجهة بمراوح تبريد رذاذية، تعمل على تبريد الهواء وإضفاء أجواء منعشة على المناطق الرئيسة لضمان تجربة زيارة ممتعة ومريحة.

