«اللوفر أبوظبي».. تغذية للجسد والعقل معاً

يوفِّر متحف اللوفر أبوظبي، في شهر مايو، أجواءً مثالية حيث يلتقي الفن بالصحة والعافية ضمن برامج منسَّقة بعناية ومصمَّمة لتغذية الجسد والعقل معاً. وكونه متحفاً لراحةِ النفسٍ والعقل، يوفّر «اللوفر أبوظبي» بيئة تعزِّز الرفاهة، وتحوِّل مساحاته إلى أماكن للتأمل، والتوازن، والتواصل العاطفي.



عروض السينما

يشمل البرنامج تمارين التنفس، وعروض السينما، وبرامج تقدم طرقاً جديدة وذات مغزى للتفاعل مع المتحف بما يتجاوز الزيارة التقليدية، حيث يشجع الزوّار على التمهّل، واستعادة التوازن، وإعادة التواصل ضمن أحد أكثر البيئات الثقافية إلهاماً وجاذبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المناسبة للعائلات والمغذية للروح، بينها:



التنفّس العائم

توفِّر هذه التجربة المميزة جلسات إرشادية لتمارين التنفّس أثناء الطفو على الماء تحت قبّة «اللوفر أبوظبي» الأيقونية. ومن خلال الجمع بين تقنيات التنفّس والاستماع إلى الأصوات الغامرة، تدعو التجربة المشاركين للطفو، واتباع ممارسات إرشادية لتعزيز الاسترخاء العميق والتركيز، مما يمنح المشاركين لحظات لا تُنسى من الشعور بالارتياح، وتجدِّد النشاط في أحد أكثر مواقع المتحف إلهاماً.



«إنسايد أوت»

في إطار برنامج الصحة والعافية في المتحف، يستضيف «اللوفر أبوظبي» عرضاً مجانياً ومناسباً للعائلات لفيلم الرسوم المتحركة الحاصل على جائزة الأوسكار «إنسايد أوت».

ويستكشف الفيلم جوانب التطوّر العاطفي من خلال قصة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تواجه التغيير، حيث يقدم للجمهور من مختلف الأعمار منظوراً عميقاً وجذاباً حول المشاعر والنمو الشخصي.