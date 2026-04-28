جزيرة الحديريات تستقبل مايو بفعاليات عائلية ورياضية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جزيرة الحديريات بأبوظبي، لاستقبال شهر مايو ببرنامج غني ومتنوّع، يتيح للسكان والزوّار الاستمتاع بأجواء احتفالات عيد الأضحى المبارك، إلى جانب باقة من الأنشطة العائلية والتجارب الرياضية والترفيهية، فضلاً عن عروض مميزة للمطاعم وتجارب شاطئية جذابة. وتواصل الجزيرة تقديم خيارات متجدِّدة تجمع بين الترفيه والرياضة، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية ويمنح الزوّار تجربة متكاملة وممتعة.



ملاعب للسيدات

تتوفَّر ملاعب تنس مخصَّصة للسيدات فقط، صمِّمت لتقديم تجربة لعب مريحة وآمنة. كما تم تجهيز الملاعب بستائر لضمان مستويات الحماية والراحة والخصوصية.



تمارين اللياقة

وتجمع حصص مفعمة بالحيوية مدتها 75 دقيقة، بين الجري في الهواء الطلق، وتمارين «ريفورمر بيلاتس»، التي تركّز على قوة العضلات الأساسية والمحاذاة والمرونة. وتتوفَّر التمارين في عطلة نهاية الأسبوع، وتمنح كل حصة الشعور بالقوة والانتعاش والاستعداد للأسبوع الجديد، كما أنها ملائمة للمبتدئين.



كرة القدم

تقدّم أكاديمية كرة القدم، حصصاً جماعية مصمَّمة لتطوير اللاعبين الناشئين من خلال تدريب منظَّم يركِّز على المهارات والعمل الجماعي، وفهم أسس اللعب. يقود الجلسات مدربون مؤهلون، وتشمل تمارين تقنية وتكتيكية ولياقة بدنية ومباريات تطبيقية ضمن بيئة ممتعة وآمنة وتنافسية. البرنامج مناسب لمختلف المستويات، ويساعد المواهب الناشئة على بناء الثقة والانضباط وحُب اللعبة. وتوفِّر الحصص الخاصة تجربة تدريبية مصمَّمة وفق احتياجات كل لاعب، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية وتعزيز فهم مجريات اللعب.



فعاليات البادل

أنشطة تفاعلية تناسب مختلف المستويات، تتيح للمشاركين التعرّف على لاعبين جدُد وخوض مباريات ممتعة ضمن أجواء حيوية. أما برنامج «موراتوغلو»، فهو مخصَّص لتطوير مهارات التنس للكبار والتقدّم في التصنيف بحيث يُعَد فرصة للمشاركة في نظام تنافسي ممتع يتيح للاعبين جمع النقاط والتقدّم في التصنيف ومواجهة منافسين جدُد ضمن أجواء محفِّزة.



بطولة 321 للتجديف

تجمع بطولة 321 للتجديف الرياضيين في تحدٍ داخلي مليء بالطاقة والحيوية، لاختبار القدرة على التحمّل والسرعة والقوة، ضمن بيئة تنافسية مميزة، تجمع المشاركين من خلال الرياضة واللياقة والأداء الاستثنائي.



مرح مائي

تنظَّم أيام مائية مليئة بالأنشطة العائلية الممتعة، بما في ذلك الألعاب المائية، ومسبح الرغوة، لتكون وسيلة للنشاط والتسلية لمختلف الأعمار.



اليوم العالمي للأسرة

يمكن الاحتفال باليوم العالمي للأسرة من خلال مجموعة من المغامرات العائلية التي تختبر المهارات وتجمع العائلات معاً، بما في ذلك مسار الحِبال، والزلاجات المعلَّقة، وأنشطة خارجية متنوعة.



ألعاب مائية

يمكن الاستمتاع بألعاب مائية استوائية خلال عيد الأضحى المبارك، مع تجارب مستوحاة من أجواء الجُزر وصنع أكاليل الأزهار مجاناً، لتكون تجربة عائلية مليئة بالمرح والبهجة.



ركوب الأمواج

تجربة استثنائية في «سيرف أبوظبي»، أكبر منشأة أمواج صناعية في العالم، حيث يمكن تعلُّم ركوب الأمواج بسهولة بفضل الأمواج المنتظمة وإشراف مدربين متخصِّصين.



أجواء الغروب

يمكن الاستمتاع بأجواء الغروب على الشاطئ مع موسيقى حيّة وتجربة اجتماعية مريحة، إلى جانب مجموعة من العصائر المنعشة، في تجربة مثالية للاسترخاء خلال أيام الأسبوع.



سينما الشاطئ

تتوفَّر تجربة مشاهدة فيلم مميز تحت النجوم في أجواء شاطئية هادئة، مع إمكانية إضافة باقة ضيافة تشمل الفشار والعصائر والوجبات الخفيفة لتجربة متكاملة.



فعالية المرح

«فعالية المرح» تتيح قضاء يوم الأحد على الشاطئ برفقة الحيوانات الأليفة، في وجهة 25 دقيقة إلى تولوم، حيث تنطلق تجربة شاطئية استثنائية ومريحة ضمن منطقة مخصَّصة وصديقة للكلاب. تتيح هذه التجربة للكلاب اللعب والسباحة والاسترخاء إلى جانب أصحابها في بيئة آمنة ومفتوحة. كما تتوفر مناطق مظلَّلة للراحة، ومحطة تنظيف متكاملة، إضافةً إلى مساحات واسعة للاستمتاع بالهواء الطلق. وتُعَد هذه التجربة خياراً مثالياً لقضاء وقت ممتع ومميّز، للباحثين عن يوم هادئ على الشاطئ، في أجواء اجتماعية مريحة ومتناغمة بين الجميع.