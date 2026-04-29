الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

معرض عيد الأضحى ينطلق في الشارقة.. 20 مايو

29 ابريل 2026 22:02

الشارقة (وام)

يطلق مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 30 من مايو المقبل فعاليات النسخة السادسة من «معرض عيد الأضحى 2026» بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية. ويجمع المعرض بين العروض التجارية الكبرى والأنشطة الترفيهية كما يعكس التزام المركز بتنظيم فعاليات ذات أثر اقتصادي ملموس تسهم في تنشيط الحركة التجارية المحلية، وتعزيز مبيعات قطاع التجزئة عبر توفير منصة عرض مثالية تتيح للشركات فرصة الوصول المباشر إلى المستهلكين.
وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن إطلاق النسخة الجديدة للمعرض يأتي في إطار الأجندة المتكاملة التي يعتمدها المركز لتنشيط الموسم التسويقي للنصف الأول من العام، بما يعزِّز التكامل مع منظومة المعارض الترويجية التي تشهدها إمارة الشارقة على مدار العام. ويرسِّخ مكانة المركز وجهةً موسميةً ثابتة في أجندة العائلات وعشاق التسوق على المستويين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن المعرض من خلال التكامل بين الجانب التجاري والبُعد العائلي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي في «عام الأسرة»، وفي أجواء احتفالية تجعل الحدث يمثل امتداداً طبيعياً للعيد في الشارقة.
وأشار المدفع إلى أن معرض عيد الأضحى يمثل استجابةً للنجاحات المتتالية التي حقّقتها الدورات السابقة، مع حرص المركز على رفع الطاقة الاستيعابية للمساحات المخصّصة للعارضين وتنويع فئات المنتجات المشاركة بما يلبي احتياجات الأسرة، موضحاً أن «إكسبو الشارقة» يضع في مقدّمة أولوياته ضمان توفير بيئة تسويقية مريحة تستند إلى منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على فرق عمل متخصصة وحلول لوجستية متطوّرة تضمن للعارضين التركيز على نشاطهم التجاري وتحقيق نتائج ملموسة من مشاركتهم.

عيد الأضحى
معرض عيد الأضحى
الشارقة
إكسبو الشارقة
آخر الأخبار
رواد «أرتميس 2» يحيطون بالرئيس الأميركي خلال إجابته على أسئلة الإعلام في البيت الأبيض (وكالات)
الأخبار العالمية
ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
اليوم 23:28
اقتصاد
«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار
اليوم 23:21
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن
اليوم 22:38
علوم الدار
خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة عبدالله مانع المهيري
اليوم 22:32
اقتصاد
«المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©