9 نصائح غذائية مذهلة.. وداعاً لـ«دهون البطن»

شعبان بلال (القاهرة) لا تُعدّ دهون البطن مجرد مشكلة جمالية، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة القلب، وداء السكري من النوع الثاني، وتراكم الدهون في الكبد. ويلجأ كثيرون إلى الصالات الرياضية للتخلّص من دهون البطن العنيدة، لكن الأبحاث أظهرت أن تغييرات بسيطة في نمط العادات الغذائية اليومية، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تقليل دهون البطن.

1 - الألياف القابلة للذوبان تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتشكِّل مادة هلامية تساعد على إبطاء مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وتشير الدراسات إلى أن هذه الألياف قد تعزِّز فقدان الوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع، ما يقلِّل من كمية الطعام التي تتناولها بشكل طبيعي.

2 - الدهون المتحوِّلة تُصنع الدهون المتحوِّلة عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الدهون غير المشبعة، مثل زيت فول الصويا، وكانت هذه الدهون موجودة سابقاً في بعض أنواع السمن النباتي، كما كانت تضاف بكثرة إلى الأطعمة المعلّبة، لكن معظم منتجي الأغذية توقفوا عن استخدامها.

وأظهرت الدراسات وجود صلة بين هذه الدهون والالتهابات وأمراض القلب ومقاومة الأنسولين وزيادة الدهون في منطقة البطن. وللمساعدة في تقليل دهون البطن، اقرأ قائمة المكونات بعناية وتجنب المنتجات التي تحتوي على الدهون المتحوّلة، وغالباً ما تُذكر تحت مُسمى «الدهون المهدرجة جزئياً».

3 - نظام غني بالبروتين يُعَد البروتين عنصراً غذائياً بالغ الأهمية للتحكم في الوزن، إذ يحفِّز تناول كميات كبيرة من البروتين إفراز هرمون «الببتيد YY»، ما يقلِّل من الشهية ويعزِّز الشعور بالشبع. كما يُسهم البروتين في رفع معدل الأيض، ويساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية في أثناء فقدان الوزن.

4 - تقليل التوتر يمكن أن يتسبّب التوتر في تراكم الدهون في منطقة البطن عن طريق تحفيز الغدد الكظرية على إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يزيد الشهية ويحفِّز تخزين الدهون في البطن. لذا، فإن الأنشطة، مثل التأمل أو اليوجا، يمكن أن تساعدك على تقليل مستويات التوتر.

5 - الأطعمة السكرية يرتبط السكر المضاف على الفركتوز بالعديد من الأمراض المزمنة عند الإفراط في تناوله، مثل أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، ومرض الكبد الدهني.

وتشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة دهون البطن، حتى السكريات الطبيعية، مثل العسل الطبيعي، يجب تناولها باعتدال.

6 - التمارين الهوائية تُعَد التمارين الهوائية «الكارديو» وسيلة فعّالة لتحسين صحتك وحرق السعرات الحرارية، وتشير الدراسات إلى أنها قد تكون نوعاً فعّالاً من التمارين لتقليل دهون البطن، ومع ذلك تتباين النتائج حول ما إذا كانت التمارين متوسطة الشدة أم عالية الشدة أكثر فائدة.

7 - الكربوهيدرات يمكن أن يكون تقليل تناول الكربوهيدرات مفيداً جداً لفقدان الدهون، فقد تسهم الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات في تقليل دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ومريضات تكيس المبايض. لا يُشترط اتباع حمية غذائية صارمة منخفضة الكربوهيدرات، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن استبدال الكربوهيدرات المكررة بالكربوهيدرات النشوية غير المعالَجة قد يحسِّن من صحة التمثيل الغذائي ويقلِّل من دهون البطن.

8 - تمارين المقاومة تُعَد تمارين المقاومة، المعروفة أيضاً برفع الأثقال أو تمارين القوة، مهمة للحفاظ على كتلة العضلات وزيادتها، وتشير الدراسات، التي شملت أشخاصاً مصابين بمرض السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني، إلى أن تمارين المقاومة قد تكون مفيدة أيضاً في تقليل دهون البطن. فإذا قررت البدء برفع الأثقال، يُنصح باستشارة الطبيب أولاً والحصول على نصائح من مدرب شخصي معتمد.

9 - المشروبات تحتوي المشروبات المحلّاة بالسكر على نسبة عالية من السكريات المضافة، مثل الفركتوز، والتي قد تُسهم في تراكم دهون البطن. ولأن الجسم لا يُدرك السعرات الحرارية السائلة بنفس طريقة إدراكه للسعرات الحرارية الصلبة، فمن السهل استهلاك سعرات حرارية إضافية وتخزينها على شكل دهون.

