«كوكب الفقاعات».. تجربة غامرة تعود إلى العين

أبوظبي (الاتحاد)

تُقام فعالية «كوكب الفقاعات: تجربة غامرة» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في «العين سكوير» بمنطقة العين خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 7 نوفمبر المقبل، مرحِّبة بالعائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار للاستمتاع بلحظات مليئة بالبهجة خلال رحلة متعددة الحواس عبر عوالم خيالية ومساحات افتراضية، تزخر بالفقاعات والخدع البصرية، وتوفِّر فرصاً استثنائية لالتقاط الصور ومشاركة أجمل الذكريات.وتنظَّم الفعالية بالتزامن مع الإقبال المتنامي من الكبار على خوض أنشطة ترفيهية مصمَّمة للأطفال، وذلك لاستعادة روح المرح، والانطلاق، والتعبير الحر عن الذات.

وانعكاساً لهذا التوجّه، حقّقت «كوكب الفقاعات: تجربة غامرة» نجاحاً عالمياً كبيراً، منذ عرضها الأول في ميلانو، ثم انتقالها إلى لوس أنجلوس ولندن وسنغافورة والعاصمة أبوظبي، وتعود مجدداً إلى منطقة العين لتقدم أجواءً مفعمة بالألوان، تُثري الحواس وتطلق العنان للخيال، حيث تصطحب زوّارها في رحلة ملهِمة إلى عوالم من الفقاعات، بعيداً عن روتين الحياة اليومية، محتفيةً بروح الطفولة والدهشة لدى الكبار والصغار على حد سواء.

وتتضمن التجربة 11 غرفة، تتميز كل منها بتصاميم وطابع فريد، بينها «محيط الفقاعات»، «الفقاعة العملاقة»، «غرفة الواقع الافتراضي»، «غرفة LED تحت الماء»، و«غرفة اللانهاية».

وتوفِّر هذه المساحات المتنوعة تمازجاً مبهراً من الألوان والليزر والأضواء والفقاعات، بالإضافة إلى تقنيات العرض المجسَّم بزاوية 360 درجة، والواقع الافتراضي التفاعلي، بما يشجع الزوّار على إحياء روح الطفولة داخلهم، واستكشاف مفاهيم تتجاوز حدود الخيال.