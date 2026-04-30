كارولين عزمي.. بطلة في «محمود الثاني»

محمد قناوي (القاهرة) تصوِّر الممثلة كارولين عزمي، حالياً الفيلم الجديد «محمود الثاني»، يشاركها بطولته أحمد غزي، وأحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار. وأوضحت كارولين أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة على مستوى الشكل والمضمون، وينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، وتؤدي فيه دور البطولة النسائية، مشيرة إلى أن الشخصية التي تجسِّدها تحمل ملامح جديدة، وتبتعد عن الأدوار التقليدية التي اعتادها الجمهور منها، ما يعكس رغبتها في كسر القوالب النمطية والبحث عن مساحات تمثيلية أكثر عمقاً وتنوعاً.

وأعربت عن سعادتها بترشيحها من قبل المخرج طارق العريان للمشاركة في بطولة الجزء الرابع من فيلم «ولاد رزق»، الذي يُعَد أحد أنجح التجارب السينمائية في المنطقة، موضحة أن الجزء الجديد يأتي بشكل مختلف، حيث يركّز على جيل الشباب، مع الاعتماد على مجموعة من الممثلين الصاعدين، بينهم أحمد مالك، أحمد غزي، وطه دسوقي. ويتناول «أولاد رزق 4» البدايات الأولى للأشقاء الأربعة، ويرصد كيف انخرطوا في عالم الجريمة، إلى جانب التحديات الأسرية والنفسية، التي شكّلت ملامح شخصياتهم. وتخوض كارولين عزمي، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «ابن العسل»، مع علي ربيع، تأليف أحمد سعد، وإخراج هشام فتحي، ويحمل العمل طابعاً كوميدياً مختلفاً، ويضيف محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

وعن حلم البطولة المطلقة، أوضحت كارولين أنها لا تتعجل هذه الخطوة مع أهميتها، مؤكدة أنها تلقّت عروضاً سابقة، لكنها لم تجد فيها ما يتناسب مع طموحها الفني. وترى أن البطولة المطلقة مسؤولية كبيرة تتطلّب نصاً قوياً وشخصية ثرية قادرة على جذب الجمهور، مشدِّدة على أن التوقيت المناسب هو العامل الحاسم في اتخاذ هذه الخطوة. وأفادت بأن تعاقب الأجيال في الساحة الفنية أمر صحي، يمنح الفرصة لظهور أصوات جديدة تعبِّر عن روح العصر، لاسيما في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع العربي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طبيعة المحتوى الفني. وأشارت كارولين إلى شغفها بتقديم أدوار متنوعة، لا سيما الكوميدية، إلى جانب الشخصيات النفسية المركَّبة، التي تحمل أبعاداً إنسانية عميقة، إضافة إلى اهتمامها بالأعمال الاجتماعية القريبة من الواقع، على غرار تجربة مسلسل «أبو العروسة»، مع سوسن بدر، وسيد رجب.

وأكدت أن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بمدى تفاعل الجمهور مع الشخصية، موضحة أن مناداة الناس لها باسم الدور الذي تقدمه يُعَد أكبر دليل على تأثيرها.