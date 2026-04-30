الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
جيهان الشماشرجي.. بـ4 وجوه سينمائية

30 ابريل 2026 11:53

علي عبد الرحمن (القاهرة) تشارك الممثلة جيهان الشماشرجي، في بطولة فيلم «بحر»، مع عصام عمر، ورحمة أحمد، تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد علاء. وتدور أحداث الفيلم حول حكاية شاب يعيش على هامش الحياة، عاطل عن العمل، يطارد لقمة العيش وسط أزمات مادية خانقة، في رحلة قاسية يحاول خلالها كسر دائرة الفشل والنجاة من ضغوط الواقع، وتتطور الأحداث لتتحوّل العلاقة بين الشخصيتين الرئيستين إلى صراع محتدم.
كما تعاقدت جيهان الشماشرجي، على بطولة فيلم «علشان خاطر جليلة»، مع سوسن بدر، تأليف وإخراج محمد الزيات، وتجسّد فيه شخصية «جليلة»، وهي فتاة تنشأ من دون معرفة أسرتها، وتعيش داخل المقابر، في معالجة درامية تسلط الضوء على معاناة ما يُعرف بـ«ساقطي القيد»، ضمن طرح إنساني يقترب من الفئات المهمشة في المجتمع.
وتشارك أيضاً في فيلم «سارة وعلي»، بطولة أحمد داود، ومنة شلبي، تأليف وإخراج هبة يسري، وتجسِّد فيه شخصية «ليلى»، الفتاة الحالمة التي تبحث عن الحب، لكنها تنتهي بالفشل، وينتمي العمل إلى نوعية الكوميديا الرومانسية، متناولاً العلاقات العاطفية في إطار اجتماعي خفيف.
وانتهت جيهان الشماشرجي، من تصوير مشاهدها في فيلم «فرقة الموت»، بطولة أحمد عز، ومحمود حميدة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، وتجِّسد فيه شخصية زوجة بطل العمل، وتدور الأحداث في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي داخل صعيد مصر، مستلهماً وقائع حقيقية حول ضابط شرطة يكلَّف بتكوين فرقة لمواجهة أحد أخطر الخارجين عن القانون، المعروف بـ«خط الصعيد».

أخبار ذات صلة
كارولين عزمي.. بطلة في «محمود الثاني»
طه دسوقي.. في «علشان خاطر جليلة»
أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر مايو
اليوم 10:09
المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعلن خريطة طريق للابتكار الزراعي والاستدامة والأمن الغذائي
علوم الدار
المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعلن خريطة طريق للابتكار الزراعي والاستدامة والأمن الغذائي
اليوم 13:36
«الشارقة للتراث» يدعم الأسر المنتجة لتعزيز استدامة الحِرف التقليدية والهوية الثقافية
علوم الدار
«الشارقة للتراث» يدعم الأسر المنتجة لتعزيز استدامة الحِرف التقليدية والهوية الثقافية
اليوم 12:52
«دولي السيارات» يُوسّع نطاق «التنقل الآمن للجميع والحياة»
الرياضة
«دولي السيارات» يُوسّع نطاق «التنقل الآمن للجميع والحياة»
اليوم 12:45
"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" بدبي
اقتصاد
"مِراس" تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات "ذا إيكرز" بدبي
اليوم 12:34
