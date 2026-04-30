«ملتقى المواهب الإعلامية» يفتح باب التسجيل

الشارقة (وام)

أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي، اليوم، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من «ملتقى المواهب الإعلامية» للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً (ذكور)، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 9 مايو المقبل.وأكد المهندس علي المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي للملتقى، أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح المميز الذي حققته النسخة الأولى وما شهدته من تفاعل وإقبال كبير من المشاركين.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة ستشهد تطويرات متعددة بحصر عدد المشاركين في 25 مشاركاً، بجانب تعزيز جودة المحتوى التدريبي وتقديم ورش متخصصة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء في المجال الإعلامي.

وأوضح أن الملتقى يستهدف اكتشاف مواهب إعلامية وصقل مهاراتها ودمج المتميزين ضمن الفريق الإعلامي للنادي ليكونوا نواة مستقبلية تسهم في حمل رسالة النادي إعلامياً.