الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ملتقى المواهب الإعلامية» يفتح باب التسجيل

30 ابريل 2026 13:51

الشارقة (وام) 
أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي، اليوم، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من «ملتقى المواهب الإعلامية» للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً (ذكور)، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 9 مايو المقبل.وأكد المهندس علي المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي للملتقى، أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتداداً للنجاح المميز الذي حققته النسخة الأولى وما شهدته من تفاعل وإقبال كبير من المشاركين.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة ستشهد تطويرات متعددة بحصر عدد المشاركين في 25 مشاركاً، بجانب تعزيز جودة المحتوى التدريبي وتقديم ورش متخصصة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء في المجال الإعلامي.
وأوضح أن الملتقى يستهدف اكتشاف مواهب إعلامية وصقل مهاراتها ودمج المتميزين ضمن الفريق الإعلامي للنادي ليكونوا نواة مستقبلية تسهم في حمل رسالة النادي إعلامياً.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©