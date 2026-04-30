بحث جديد يمهد الطريق لحياة أطول

أفاد بحث جديد أجرته جامعة شيفيلد في بريطانيا بأن كبح إشارة إجهاد وتوتر خلوية رئيسية قد يكون مفتاحًا لحياة أطول. فبينما أشارت دراسات سابقة إلى أن الإجهاد الخفيف قد يُساعد الكائنات الحية على العيش لفترة أطول، فإن بحثًا جديدًا نُشر في "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (Proceedings of the National Academy of Sciences) قد يُغير هذه الفكرة جذريًا.

كيف تؤثر إشارات الإجهاد على متوسط ​​العمر؟

ركز الباحثون على شبكة جزيئية تُسمى استجابة الإجهاد المتكاملة (ISR). يعمل هذا النظام كنظام "إدارة طوارئ" خلوي، يُساعد الخلايا على التكيف مع تحديات مثل نقص المغذيات أو العدوى الفيروسية.

ولأول مرة، اختبر الباحثون فرضية أن التنشيط الخفيف للإجهاد عبر استجابة الإجهاد المتكاملة (ISR) من شأنه أن يزيد من متوسط ​​العمر في كائن حي مُعقد، واكتشفوا أن كبح نظام إدارة الإجهاد الداخلي لدى ذباب الفاكهة، بدلًا من تنشيطه، قد أدى بالفعل إلى إطالة عمره.

ومن خلال دراسة عشرات الآلاف من ذباب الفاكهة، وجد الفريق أن استخدام أدوات جينية "لزيادة" استجابة الإجهاد المتكاملة (ISR)، أي خداع الجسم ليعتقد أنه تحت ضغط، قد أدى إلى تقصير أعمار الذباب. على النقيض، سمح تثبيط هذه الإشارة للذباب بالعيش لفترة أطول، حتى في مواجهة تحديات أخرى كالتغيرات الغذائية.

تتعارض هذه النتائج مع دراسات سابقة أُجريت على كائنات أبسط، مثل الخميرة والديدان الأسطوانية، حيث بدا أن تنشيط استجابات الإجهاد مفيد لإطالة العمر. كما أشارت دراسات سابقة، أُجريت على الفئران، إلى دور استجابة الإجهاد المتكاملة النشطة في إطالة العمر.

لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا لشيخوخة الإنسان؟

قالت الدكتورة مير سيمونز، من كلية العلوم البيولوجية في جامعة شيفيلد "نبحث عن أدلة تُثبت فعالية استهداف الشيخوخة نفسها. في نهاية المطاف، قد يكون لهذا آثار بالغة على زيادة متوسط ​​عمر الإنسان".

وأضافت "يُعدّ التحول الديموغرافي، المتمثل في شيخوخة السكان، أحد أكبر المخاطر المجتمعية التي نواجهها. سيُلقي هذا عبئًا اقتصاديًا هائلا وآخر في مجال الرعاية على الأجيال القادمة. إذا أردنا التدخل على نطاق واسع، يجب أن نتجاوز علاج الأمراض الفردية ونبدأ باستهداف عملية الشيخوخة نفسها".

اختار فريق البحث ذباب الفاكهة للدراسة نظرًا لتركيبه البيولوجي المعقد ودورة حياته القصيرة التي لا تتجاوز شهرين، مما يجعله مثاليًا لأبحاث إطالة العمر. وبغض النظر عن العوامل الأخرى المُدخلة، مثل القيود الغذائية، ظل تأثير تثبيط مسار استجابة الإجهاد المُتكامل (ISR) ثابتًا: فقد عاش الذباب لفترة أطول.

الخطوات التالية والإمكانيات الطبية

قد يُبشّر فهم أعمق لمسار استجابة الإجهاد المُتكامل (ISR) بآفاق واعدة في مجالات طبية أخرى.

وأضافت ميريام غوتز، خريجة جامعة شيفيلد والمؤلفة المشاركة التي أجرت البحث خلال دراستها للماجستير "يُعدّ مسار استجابة الإجهاد المُتكامل (ISR) بالفعل محورًا رئيسيًا في أبحاث السرطان وعلم المناعة. تُساهم نتائجنا في فهم أفضل للبيولوجيا العامة، مما قد يُؤدي إلى علاجات أكثر فعالية لمختلف الحالات المرتبطة بالشيخوخة".

يسعى فريق شيفيلد حاليًا للحصول على تمويل لاختبار ما إذا كانت الأدوية الحالية قادرة على تكرار هذه النتائج الجينية، مما قد يفتح الباب أمام علاجات دوائية تُبطئ عملية الشيخوخة.

مصطفى أوفى (أبوظبي)