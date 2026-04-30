الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«فورمولا روسّا».. أسرع انطلاقة في «غينيس»

القيواني وكولاني خلال تسلمهما شهادة غينيس للأرقام القياسية (من المصدر)
1 مايو 2026 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» تسجيل إنجاز جديد في غينيس للأرقام القياسية، بحصول أفعوانية «فورمولا روسّا» على لقب «أعلى سرعة انطلاق أفعوانية في العالم»، إذ تنطلق الأفعوانية من الثبات إلى سرعة 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثانية فقط عبر تسارع واحد فائق القوة، لترسي معايير هندسية متقدمة في تصميم الأفعوانيات، وتعزِّز من مكانتها كإحدى أبرز التجارب الشائقة في تاريخ المدن الترفيهية على مستوى العالم.

فعالية حصرية
تسلّم كل من فريد القيواني، الرئيس التنفيذي لإدارة المشتريات في «ميرال»، وفينود كولاني، نائب المدير العام في «عالم فيراري أبوظبي»، شهادة غينيس للأرقام القياسية من قبل رأفت توفيق، الحكم الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال فعالية حصرية أُقيمت في المدينة الترفيهية الحائزة جوائز عدة، احتفاءً بتحقيق إنجاز قياسي جديد.

رياضة السيارات
ارتبطت أفعوانية «فورمولا روسّا» منذ تدشينها بمفهوم السرعة المطلَقة، فقد تم تصميمها لتجسِّد لحظة الانطلاق الحاسمة في سباقات الفورمولا 1، وتعكس إرث «فيراري» القائم على الهندسة المتقدِّمة والدقة والأداء العالي. وخلال ثوانٍ معدودة، يختبر الركاب تسارعاً مباشراً وقوة اندفاع تحاكي عالم رياضة السيارات، في تجسيد واضح لروح سباقات الفورمولا 1 عبر السرعة والابتكار.

إرث عريق
يأتي هذا الإنجاز القياسي ليؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها «فورمولا روسّا» كواحدة من أبرز الأفعوانيات على مستوى العالم، حيث تستند إلى الإرث العريق لعلامة «فيراري» في عالم السباقات، وتواصل دفع آفاق الابتكار في تجارب المدن الترفيهية، بما يعزِّز من مكانة «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» ضمن أبرز المدن الترفيهية على مستوى العالم.

عالم فيراري أبوظبي
أبوظبي
عالم فيراري - أبوظبي
الإمارات
عالم فيراري
مدينة عالم فيراري
عالم فيراري ـ أبوظبي
جزيرة ياس في أبوظبي
موسوعة غينيس
موسوعة جينيس
موسوعة جينيس للأرقام القياسية
