«فن» تواصل تمكين الناشئة لاكتشاف إبداعاتهم

الشارقة (وام)

اختتمت مؤسسة فن، منصة الاكتشاف الإعلامي، سلسلة برامجها وورشها لشهر أبريل، والتي جاءت ضمن جهودها المستمرة لتمكين الناشئة من اكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتطوير قدراتهم في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفن الإعلامي.

تضمنت البرامج ورشة متخصصة وبرنامج «التأسيس في التصوير الفوتوغرافي - المستوى الأول»، بهدف تنمية مهارات السرد البصري والتصوير الفوتوغرافي وأساسيات التكوين والإضاءة، وصولاً إلى احتراف استخدام الكاميرا بالإعدادات اليدوية.

وأسهم البرنامج في تزويد المشاركين بأساسيات التصوير الفوتوغرافي، وفهم آلية عمل الكاميرا ومنظورها، إلى جانب إتقان قواعد التكوين، والتعرف على تأثير الإضاءة في جودة الصورة، ما يعزِّز من قدراتهم الإبداعية، ويسهم في تنمية حسهم البصري، وبناء قاعدة معرفية تمكّنهم من تطوير مسار احترافي مستقبلي.

وتضمن البرنامج جولات تصويرية ميدانية في عدد من معالم إمارة الشارقة.

وأكدت هدى الهرمودي، نائب مدير عام «فن»، حرص المؤسسة على تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية المهارات الإبداعية لدى الناشئة، وتعزِّز قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى إعلامي مبتكَر، يواكب تطورات العصر.