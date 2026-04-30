الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«فن» تواصل تمكين الناشئة لاكتشاف إبداعاتهم

جانب من ورشة التصوير الفوتوغرافي
30 ابريل 2026 22:21

الشارقة (وام) 
اختتمت مؤسسة فن، منصة الاكتشاف الإعلامي، سلسلة برامجها وورشها لشهر أبريل، والتي جاءت ضمن جهودها المستمرة لتمكين الناشئة من اكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتطوير قدراتهم في مجالات التصوير الفوتوغرافي والفن الإعلامي.
تضمنت البرامج ورشة متخصصة وبرنامج «التأسيس في التصوير الفوتوغرافي - المستوى الأول»، بهدف تنمية مهارات السرد البصري والتصوير الفوتوغرافي وأساسيات التكوين والإضاءة، وصولاً إلى احتراف استخدام الكاميرا بالإعدادات اليدوية.
وأسهم البرنامج في تزويد المشاركين بأساسيات التصوير الفوتوغرافي، وفهم آلية عمل الكاميرا ومنظورها، إلى جانب إتقان قواعد التكوين، والتعرف على تأثير الإضاءة في جودة الصورة، ما يعزِّز من قدراتهم الإبداعية، ويسهم في تنمية حسهم البصري، وبناء قاعدة معرفية تمكّنهم من تطوير مسار احترافي مستقبلي.
وتضمن البرنامج جولات تصويرية ميدانية في عدد من معالم إمارة الشارقة.
وأكدت هدى الهرمودي، نائب مدير عام «فن»، حرص المؤسسة على تقديم برامج نوعية تسهم في تنمية المهارات الإبداعية لدى الناشئة، وتعزِّز قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى إعلامي مبتكَر، يواكب تطورات العصر.

أخبار ذات صلة
قيادات إعلامية خليجية: صورة الخليج في الإعلام العالمي تشكل أهمية استراتيجية كقوة ناعمة
سلطان بن أحمد: دور بارز للمؤسسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية
مؤسسة فن
الإبداع
الشباب
التصوير الفوتوغرافي
الإعلام
آخر الأخبار
صورة مجمعة للوزيرين مارك روبيو ووانغ يي
الأخبار العالمية
الصين تدعو أميركا إلى "الحفاظ على استقرار علاقات" البلدين
اليوم 23:43
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
الرياضة
وصيف «ديربي الإمارات» جاهز لكسر «عقدة كنتاكي»
اليوم 23:25
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
الرياضة
إنجاز الجوجيتسو في «الألعاب الشاطئية» يؤكد ريادة الرياضة الإماراتية
اليوم 23:15
الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب
الذكاء الاصطناعي
ما هو دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الطب؟
اليوم 23:09
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 23:01
