عبدالرحمن الجنيد يحتفي بذاكرة الإمارات في «قصر الحصن»

أبوظبي (الاتحاد)

يُحيي الفنان عبدالرحمن الجنيد، أمسيةً موسيقية استثنائية، مساء الجمعة 8 مايو المقبل، على خشبة «قصر الحصن» في المجمع الثقافي بأبوظبي، احتفاءً بالهوية الموسيقية الإماراتية وتعزيزاً لحضورها في الذاكرة الثقافية الوطنية.

تتضمّن الأمسية ألحاناً مستوحاة من أشعار كوكبة من أبرز الشعراء الإماراتيين، في مقدّمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتشمل الأمسية مختارات من الأغاني التراثية الإماراتية، وصفحات من الذاكرة الغنائية الوطنية، وأغانٍ خالدة للفنان الراحل جابر جاسم.