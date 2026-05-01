أسابيع المطاعم.. في «ياس باي» و«ياس مارينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جزيرة ياس تجربةٍ متفردة تحتفي بفنون الطهي النابضة بالحياة مع «أسابيع المطاعم» التي تُقام للمرة الأولى في «ياس باي ووترفرونت» و«ياس مارينا»، حيث تُدعى العائلات لاستكشاف الجزيرة من خلال قوائم طعام حصرية، وعروض مختارة، وتجارب استثنائية على الواجهة البحرية. تمتد الفعالية على مدار أسبوعين متتاليين، حيث يُقام أسبوع مطاعم «ياس باي ووترفرونت» من 4 - 10 مايو، وأسبوع مطاعم «ياس مارينا» من 11 - 17 مايو، وتقدم الوجهتان مجموعة مختارة من أشهر المطاعم، مع قوائم طعام خاصة، وأطباق مميزة، وتجارب حصرية، صمِّمت لإبراز تنوّع وجودة فنون الطهي في جزيرة ياس، واكتشاف نكهات مختلفة في أجواء متفرِّدة.

ويجمع أسبوع مطاعم «ياس باي ووترفرونت» تمازجاً متنوّعاً من المطاعم الفاخرة والعصرية والعائلية، حيث يستمتع الضيوف بتجارب تمتد من المطبخين الآسيوي المتنوع والمتوسطي إلى نكهات عالمية عصرية، من خلال قوائم مختارة وعروض حصرية في مجموعة من الوجهات. ويضيء أسبوع مطاعم «ياس مارينا» على أماكن اللقاء الاجتماعية وتجارب الطعام المطلّة على الواجهة البحرية.