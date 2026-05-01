6 علامات في اللسان تُنذر بالخطر

ترجمة: أحمد عاطف



قد يبدو فحص اللسان أمراً بسيطاً، لكنه في الواقع يُعَد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الأطباء في ملاحظة مؤشرات صحية مبكرة داخل الجسم. وقد تعكس التغيرات التي تطرأ على لون اللسان أو طبقته السطحية، مشكلات صحية مختلفة، تتراوح بين نقص العناصر الغذائية والعدوى، وصولاً إلى بعض الاضطرابات الأكثر خطورة.

ويشير الأطباء إلى أن اللسان يمكن أن يعمل كمرآة للحالة الصحية العامة، إذ قد تظهر عليه علامات غير طبيعية قبل أن يشعر الشخص بأعراض واضحة، ما يجعل الانتباه إلى هذه التغيرات خطوة مهمة في اكتشاف المشكلات الصحية مبكراً. ومن هذه العلامات:

1 - طبقة بيضاء سميكة يُعَد وجود طبقة رقيقة بيضاء على اللسان أمراً طبيعياً في كثير من الأحيان، لكن إذا أصبحت هذه الطبقة سميكة أو استمرت لفترة طويلة، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بعدوى فطرية في الفم تعرَف بـ«القلاع الفموي». وقد ترتبط هذه الحالة بتراكم البكتيريا أو ضعف العناية بنظافة الفم أو الجفاف، وينصح الأطباء بالحفاظ على تنظيف اللسان بانتظام ومراجعة الطبيب في حال استمرار المشكلة.

2 - لون أحمر لامع من العلامات التي قد تستدعي الانتباه تحوّل لون اللسان إلى الأحمر اللامع أو ما يشبه الفراولة. وقد يشير هذا التغير إلى نقص بعض الفيتامينات المهمة، لاسيما فيتامينات مجموعة B، كما قد يرتبط ببعض الالتهابات أو الأمراض، مثل الحمى القرمزية.

3 - تشققات واضحة إذا لاحظت وجود تشققات أو أخاديد عميقة ومتزايدة على سطح اللسان، فقد تكون مرتبطة بالجفاف أو بما يُعرف طبياً بـ«اللسان المتشقق». وفي بعض الحالات قد يكون السبب نقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات صحية أخرى.

4 - قروح لا تلتئم تُعَد تقرحات الفم أمراً شائعاً وغالباً ما تختفي خلال أيام قليلة، إلا أن القروح التي تستمر لفترة طويلة أو لا تلتئم قد تكون مؤشراً يستدعي الفحص الطبي. ويرى متخصِّصون أن استمرار هذه القروح قد يرتبط بعدوى فيروسية أو التهابات مزمنة، وفي حالات نادرة قد تكون علامة مبكرة على سرطان الفم.

5 - شحوب اللون إذا بدا اللسان شاحباً أو باهت اللون، فقد يكون ذلك دلالة على فقر الدم أو نقص الحديد في الجسم. وغالباً ما يترافق هذا النوع من التغيرات مع أعراض أخرى، مثل الشعور بالتعب والإرهاق وضعف الطاقة.

6 - طبقة صفراء يرتبط ظهور طبقة صفراء على اللسان بمشكلات في الجهاز الهضمي أو اضطرابات في الكبد أو المعدة، ويمكن أن يكون ناتجاً عن تراكم البكتيريا في الفم أو سوء العناية بصحة الفم والأسنان. وينصح المتخصِّصون باستشارة الطبيب في حالة ظهور تلك الطبقة، تجنّباً لأي خطر.