نادين نجيم.. شخصية غامضة في «ممكن»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تترقب الممثلة نادين نسيب نجيم، عرض مسلسلها الجديد «ممكن»، يشارك في بطولته ظافر العابدين، رودريغ سليمان، وملاك كنعان، تأليف منى الشيمي، وإخراج أمين درة.

وتجسِّد في العمل شخصية «ميراج»، وهي شخصية محورية يغلِّفها الغموض وتتحرك داخل أبعاد نفسية معقَّدة، في عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق. وتتشابك خيوط الأحداث داخل عالم درامي تتصاعد فيه المواجهات، حيث تدخل «ميراج» في صراعات مباشرة مع شخصيات العمل، بالتوازي مع خط رومانسي يجمعها بظافر العابدين، الذي يؤدي دور «زياد»، رجل أعمال يواجه أزمات مهنية معقدة، لتتشكل علاقة مشحونة بالتوتر والتحولات.

والعمل، الذي أُثيرت حوله أحاديث عن استلهامه من الفيلم العالمي Pretty Woman للممثلة جوليا روبرتس، والممثل ريتشارد جير، قد خضع خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير ومراجعة عدد من خطوطه الدرامية، بهدف تقديم معالجة أكثر اتساقاً مع السياق الاجتماعي والثقافي العربي، وبناء رؤية خاصة بعيدة عن فكرة الاقتباس المباشر، ما انعكس على إعادة ضبط بعض تفاصيله السردية وتأجيل موعد عرضه.