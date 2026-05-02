السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نادين نجيم.. شخصية غامضة في «ممكن»

2 مايو 2026 13:50

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تترقب الممثلة نادين نسيب نجيم، عرض مسلسلها الجديد «ممكن»، يشارك في بطولته ظافر العابدين، رودريغ سليمان، وملاك كنعان، تأليف منى الشيمي، وإخراج أمين درة.
وتجسِّد في العمل شخصية «ميراج»، وهي شخصية محورية يغلِّفها الغموض وتتحرك داخل أبعاد نفسية معقَّدة، في عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق. وتتشابك خيوط الأحداث داخل عالم درامي تتصاعد فيه المواجهات، حيث تدخل «ميراج» في صراعات مباشرة مع شخصيات العمل، بالتوازي مع خط رومانسي يجمعها بظافر العابدين، الذي يؤدي دور «زياد»، رجل أعمال يواجه أزمات مهنية معقدة، لتتشكل علاقة مشحونة بالتوتر والتحولات.
والعمل، الذي أُثيرت حوله أحاديث عن استلهامه من الفيلم العالمي Pretty Woman للممثلة جوليا روبرتس، والممثل ريتشارد جير، قد خضع خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير ومراجعة عدد من خطوطه الدرامية، بهدف تقديم معالجة أكثر اتساقاً مع السياق الاجتماعي والثقافي العربي، وبناء رؤية خاصة بعيدة عن فكرة الاقتباس المباشر، ما انعكس على إعادة ضبط بعض تفاصيله السردية وتأجيل موعد عرضه.

آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لتعزيز دور الأسرة
اليوم 15:44
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
اليوم 15:36
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
الأخبار العالمية
النمسا تعزز شراكتها مع قارة إفريقيا عبر استراتيجية جديدة شاملة
اليوم 15:30
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
الرياضة
«الجينيز الإنجليزي» يجدّد التحديات لخيول الإمارات
اليوم 15:30
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
علوم الدار
عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©