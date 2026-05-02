إنقاذ الحوت "تيمي" في عملية دراماتيكية

الحوت "تيمي" خلال نقله إلى بحر الشمال
2 مايو 2026 19:32

أطلق الحوت الأحدب "تيمي" في بحر البلطيق بعد إنقاذه في عملية دراماتيكية إثر جنوحه على سواحل بحر البلطيق في ألأمانيا، وفقا لما أفاد به فريق المبادرة الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ.

وقال ينس شفارك، عضو المبادرة والمشارك في عملية النقل، إن الحوت لم يعد، في حوالي الساعة التاسعة صباحا (التوقيت المحلي)، على متن البارجة التي نقلته.

وأظهرت لقطات لطائرة مسيرة، حوتا يسبح في المياه.

وقال شفارك إنه لم تتوفر معلومات عن حالة الحوت أو كيفية خروجه من البارجة.
وكانت البارجة، التي تقل الحوت، الذي جنح عدة مرات على سواحل بحر البلطيق الألمانية، اقتربت بالفعل من بحر الشمال، أمس الجمعة، بعد رحلة استمرت أياما، لكنها غيرت مسارها. وفي هذه المنطقة قرب مدينة سكاجن يلتقي بحر كاتيجات مع سكاجيراك، وهو ما يعد مدخلا إلى بحر الشمال.

وشهدت هذه المنطقة أمواجا عالية لساعات، وفي مياه أكثر هدوءا، بعد العودة قليلا إلى بحر البلطيق، تمت إزالة الشبكة الخلفية للبارجة بعد الظهر. ورغم فتح المخرج، لم يغادر الحوت البارجة لساعات طويلة.

وقبل إطلاقه، كان من المفترض تثبيت جهاز إرسال يعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) على الحوت لتتبع موقعه لاحقا، لكن لم يتضح ما كان الجهاز أرسل بيانات.

وكان الحوت، وهو ذكر يبلغ عمره بين 4 و6 سنوات، قد شوهد لأول مرة في بحر البلطيق مطلع مارس الماضي. وخلال نحو 60 يوما قبل نقله، قضى قرابة ثلثي الوقت في مناطق المياه الضحلة. وفي يوم الثلاثاء الماضي، جرى توجيهه إلى داخل بارجة قرب جزيرة بول، التي انطلقت لاحقا متصلة بقاطرة باتجاه بحر الشمال.

