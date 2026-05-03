علماء يحددون حافة مجرة درب التبانة والمسافة من الأرض

3 مايو 2026 08:58

تمكن فريق دولي من العلماء من تحديد الحافة الخارجية لمجرة درب التبانة، كاشفين أنها أقرب إلى الأرض مما كان يُعتقد سابقاً.

 

وأظهرت النتائج أن المسافة بين الثقب الأسود في مركز المجرة وحافتها تبلغ نحو 40 ألف سنة ضوئية، في حين تبعد الأرض نحو 13,300 سنة ضوئية فقط عن هذه الحافة، ما يعني أن كوكبنا يقع أقرب إلى أطراف المجرة منه إلى مركزها.

 

وظل تحديد حافة المجرة تحدياً لعقود، ليس لأن درب التبانة تنتهي بشكل مفاجئ، بل لأنها تمتد تدريجياً إلى الخارج، على غرار مدينة تتلاشى أطرافها نحو ضواحٍ هادئة. ولهذا ركز الباحثون على تحديد حدود "منطقة تشكل النجوم"، وهي المنطقة التي ما تزال تشهد ولادة نجوم جديدة.

 

وأوضح الباحث الرئيسي كارل فيتيني من جامعة إنسوبريا الإيطالية أن المجرة تواصل بناء نفسها داخل هذه المنطقة عبر تشكل نجوم جديدة، بينما تمتد خارجها مناطق تضم نجوماً قديمة انجرفت من مواقع أخرى.

 

وللوصول إلى هذا الاكتشاف، اعتمد العلماء على مبدأ معروف يفيد بأن تشكل النجوم يبدأ في المناطق القريبة من مركز المجرة، حيث تتركز الغازات والغبار بكثافة، ثم ينتشر تدريجياً نحو الأطراف عبر مليارات السنين، في عملية تُعرف بالنمو "من الداخل إلى الخارج".

 

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية كبيرة لعلماء الفلك، إذ يوضح الفروق بين مناطق تشكل النجوم والمناطق الخارجية، ويسهم في فهم كيفية نمو مجرتنا على مدى نحو 13 مليار سنة، والعوامل التي تحد من توسعها، كما يتيح مقارنة درب التبانة بالمجرات الأخرى واختبار النظريات المتعلقة بتشكلها وتطورها في الكون.

 

المصدر: وام
السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة
استشاري الشارقة يجيز توصياته لدائرة شؤون الضواحي
2026: انطلاقة قوية نحو مستقبل الحوسبة الكمية
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1
«فرقة ميسي» تسقط أمام أورلاندو سيتي.. متي يفوز إنتر ميامي على ملعبه؟
