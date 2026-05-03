عدد اليوم
«الحمرية» تنظِّم رحلة ترفيهية لكوادرها المساندة

3 مايو 2026 12:00

الشارقة (الاتحاد) نظّمت بلدية الحمرية زيارة ترفيهية للفئات المساندة والعمال إلى القرية العالمية، في إطار حرصها المستمر على تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتقدير الجهود المخلصة التي تبذلها هذه الفئة في دعم مسيرة العمل البلدي، في لفتة إنسانية تعكس عمق التقدير والاهتمام بالكوادر العاملة. وجاءت هذه المبادرة ضمن نهج البلدية في ترسيخ ثقافة الاهتمام بالموارد البشرية بفئاتها كافة، حيث تحرص على إدخال البهجة والسرور إلى نفوس العاملين، وتعزِّز من روح الانتماء والولاء المؤسسي لديهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظومة العمل والنجاح. وخلال الزيارة، تجوّل المشاركون في أرجاء القرية العالمية، واستمتعوا بتنوع الأجنحة الثقافية والعروض الترفيهية التي تعكس حضارات وثقافات متعددة من مختلف دول العالم، في أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل. وعبّر العمال والفئات المساندة عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً في نفوسهم وتدفعهم لمواصلة العطاء بروح أكثر حماساً وإخلاصاً.
وعكست هذه الرحلة جانباً من التقدير الحقيقي الذي توليه إدارة البلدية لجهود هذه الفئة، حيث حرصت على تنظيم البرنامج بشكل متكامل يضمن راحة المشاركين واستمتاعهم، في خطوة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأهم في تحقيق التميز المؤسسي. وفي ختام الزيارة، أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان البلدية بأهمية دعم الفئات المساندة وتقدير عطائها، مشيراً إلى أن ما يقدمه العاملون من جهود يومية يُعَد أساساً في تحقيق جودة الخدمات البلدية، وذكر أن البلدية مستمرة في إطلاق المبادرات التي تعزِّز من رفاه الموظفين وتسهم في بناء بيئة عمل محفِّزة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع.
 

