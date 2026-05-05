جزيرة ياس.. عام من المغامرات والتجارب

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عرضاً حصرياً لفترة محدودة يمنح الضيوف خصماً بنسبة 25% على فئات بطاقات ياس السنوية. ويستمر العرض حتى 7 مايو، ليتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بعام كامل من المغامرات والتجارب الاستثنائية في المدن الترفيهية الحائزة جوائز عالمية في جزيرة ياس.ويمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من خطة سداد تمتد على 12 شهراً من دون فوائد عبر خدمة Tabby، ما يتيح تقسيط قيمة البطاقة السنوية على مدار العام.

ويسري العرض على مختلف فئات البطاقات الفضية والذهبية والماسية، التي نفدت جميعها في وقت قياسي خلال العام الماضي، حيث صُممت كل فئة لتقديم قيمة استثنائية وتجارب مصممة بما يلائم مختلف الضيوف.

وتوفر بطاقات ياس السنوية إمكانية الدخول على مدار العام إلى المدن الترفيهية الأربع الحائزة جوائز عالمية، وهي «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا الحصرية وفرص التوفير المتنوعة.

كما تتيح الفئة الأعلى «الماسية» دخول غير محدود إلى المدن الترفيهية، إلى جانب مجموعة من الامتيازات المتقدمة تشمل الاستخدام غير المحدود لخدمة «بطاقة المسار السريع»، وتجارب حصرية، وخصومات إضافية.

ويخفض هذا العرض الحصري سعر البطاقة الفضية، والبطاقة الذهبية، والبطاقة الماسية.