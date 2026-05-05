«إيمج نيشن أبوظبي» تُطلق فيلم الرعب العالمي «هوكم».. 7 مايو

أبوظبي (الاتحاد) تستعد «إيمج نيشن أبوظبي»، خلال شهر مايو لطرح أحدث إنتاجاتها العالمية على شاشات السينما في المنطقة، مع إطلاق فيلم الرعب «هوكم» في دور العرض بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 7 مايو.

العمل من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي»، ويشكل امتداداً لمسيرة الشركة في تقديم أعمال سينمائية حققت حضوراً لافتاً على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي بعد نجاحات بارزة لأفلام مثل «الكمين» و«حوبة». ويضيف هذا العمل بالتعاون مع «سبوكي بيكتشرز» و«كويتشر فيتشرز»، محطة جديدة إلى سجل الإنتاجات المميزة التي تحظى بانتشار دولي واسع، ويعزِّز من مكانة «إيمج نيشن» أحد الأسماء المؤثرة في صناعة السينما العالمية انطلاقاً من أبوظبي.

يتولى إخراج الفيلم داميان مكارثي، المعروف بإخراج أفلام الرعب، والذي يشتهر بأسلوبه الذي يعتمد التوتر النفسي والتشويق. وحظي فيلم «هوكم» باهتمام كبير منذ عرضه الأول في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست» للأفلام والتلفزيون، حيث نال إشادة واسعة، وحقق تقييماً بلغ 97% على منصّة «روتن توميتوز». ويعرف مكارثي بأعمال مميزة مثل «أوديتي»، الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان «ساوث باي ساوث ويست»، و«كافيات»، فيما يعد «هوكم» أكبر مشاريعه السينمائية حتى الآن.

يضم العمل نخبة من الممثلين، يتقدمهم الممثل المرشح لجائزة «إيمي»، آدم سكوت، المعروف بأعماله «سيفيرانس»، «باركس اند ريكرييشن» و«بيج ليتل لايز»، إلى جانب بيتر كونان، وديفيد ويلموت، وفلورنس أورديش، ومايكل باتريك، وويل أوكونيل، وبريندان كونروي، وأوستن أميليو. وتدور أحداث الفيلم حول كاتب أميركي يقرر العزلة في فندق ساحلي بعيد، قبل أن يجد نفسه في قلب لغز غامض يرتبط بغرفة مغلقة وقوى خفية لا يمكن الهروب منها.

وعلى الرغم من الامتداد العالمي لأحداث الفيلم، هناك جزء من الأحداث يرتبط بدولة الإمارات، حيث جرى تصوير عدد من مشاهده الرئيسة في صحراء رماح بمدينة العين، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، ما يعكس المكانة المتنامية للإمارة كوجهة رئيسة للإنتاجات السينمائية العالمية.

ويشارك في إنتاج العمل كل من روي لي، وستيفن شنايدر، وديريك دوتشي، وروث تريسي، وجوليان فورد، ومارتن دي بارا، في حين تضم قائمة المنتجين التنفيذيين بن روس، الرئيس التنفيذي لإيمج نيشن أبوظبي، ورامي ياسين، ودان كاغان، وأندرو تشايلدز، وتوم كوين، وريان فريسيا، وجيف دويتشمان، وإيفا أوبراين، وبرايان مينغ، إلى جانب الدكتور تيرينس تشان عن «تيم ثرايفز». كما حظي العمل بدعم تمويلي مشترك من «سكرين أيرلندا»، إلى جانب مشاركة شركة «تايلورد فيلمز».

ويواصل «هوكم» نهج التعاون الناجح بين «إيمج نيشن أبوظبي» و«سبوكي بيكتشرز»، بعد أعمال سابقة شملت «واتشر»، «ذا بلايغ» والفيلم العالمي «ليت نايت ويذ ذا ديفل»، إضافة إلى «حوبة» من إخراج الإماراتي ماجد الأنصاري، والذي يُعد أول فيلم ناطق باللغة العربية ضمن هذه الشراكة.

وتقف «إيمج نيشن أبوظبي» وراء أعمال إماراتية بارزة مثل «الكمين»، الذي يُعد أنجح فيلم إماراتي حتى اليوم من حيث الإيرادات، فيما تعكس شراكاتها مع شركات عالمية راسخة مثل «سبوكي بيكتشرز» و«نيون» توجهاً واضحاً نحو إنتاج أفلام قادرة على المنافسة عالمياً، مع توسيع الحضور الإبداعي لأبوظبي على الساحة السينمائية الدولية.