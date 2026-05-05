«إرثي للحرف المعاصرة» يعزِّز حضوره في «اصنع في الإمارات»

الشارقة (الاتحاد) يشارك مجلس إرثي للحرف المعاصرة في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات» الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن جناح الحرفيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في خطوة تعكس توجهه نحو ترسيخ الحرف كجزء من منظومة الإنتاج الوطني وامتدادها ضمن الاقتصاد الإبداعي.

تأتي هذه المشاركة، وهي الثانية للمجلس في المعرض، لتؤكد دوره في إعادة تقديم الحرف التقليدية ضمن سياق معاصر يواكب تطلعات السوق، ويُسهم في توسيع آفاقها أمام جمهور أوسع من المهتمين وصنّاع القرار والمستثمرين. كما تشكّل منصة استراتيجية للتعريف بإمكانات الحرفيات، وتسليط الضوء على منتجات قائمة على مهارات متوارثة تُترجم اليوم إلى أعمال تصميمية ذات قيمة اقتصادية وثقافية. ويأتي ذلك في إطار مسيرة المجلس الممتدة منذ عام 2015، والتي أسهمت في بناء شبكة تضم أكثر من 840 حرفية من أكثر من 12 دولة، ضمن برامج تدريبية وتبادلية تدعم استدامة الحرف وتوسّع حضورها الاقتصادي والثقافي.

ويستعرض المجلس خلال مشاركته مجموعة مختارة من المنتجات الحرفية التي تم تطويرها عبر برامج تدريبية متخصصة، تجمع بين الحرف الإماراتية الأصيلة مثل: التلي والسفيفة، ورؤى تصميمية معاصرة بالشراكة مع مصممين دوليين، لتعزز من جاذبيتها في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعكس منهج المجلس في تحويل الحرفة إلى منتج قابل للتطوير والتسويق، في وقت وصلت منتجات ومبادرات المجلس إلى منصات ومعارض دولية في مدن مثل: باريس وميلانو وشنغهاي، ما يعكس قدرة الحرف الإماراتية على المنافسة ضمن الأسواق الإبداعية العالمية.

الحرفة كقطاع واعد

صرّحت ريم بن كرم، مدير عام مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، قائلة: تأتي مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» تجسيداً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، الرّامية إلى تمكين الحرفيات وتطوير الحرف لتصبح رافداً اقتصادياً مستداماً. نحن لا نكتفي بعرض المنتجات فحسب، بل نسلّط الضوء على الحرف كقطاع واعد يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني عبر صقل المهارات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف أسواق جديدة. ومن خلال أكثر من 60 ورشة عمل نظِّمت خلال عام 2024 واستفاد منها نحو 1400 مشارك، نواصل العمل على توسيع أثر الحرف وربطها بالأجيال الجديدة وبفرص اقتصادية مستدامة.

وأضافت: يُعَد المعرض فرصة استثنائية لترسيخ مكانة الحرف اليدوية ودورها المحوري في دعم الصناعات الإبداعية، كما تتيح لنا توسيع آفاق التعاون مع كافة الجهات المعنية، مما يسهم في فتح مسارات جديدة للحرفيات وتعزيز وصول منتجاتهن إلى نطاق أوسع.

ورش عمل تفاعلية

يعزِّز المجلس تواجده من خلال سلسلة من الورش التفاعلية التي تتيح للجمهور الانخراط مباشرة في تجربة الحرف اليدوية، بما في ذلك ورش صناعة «ميداليات الفروخة»، وأساور «التلي»، والميداليات الجلدية. لتمنح هذه الورش الزوّار فرصة استكشاف تقنيات الحرف الإماراتية عن كثب والمشاركة في صنع قطعهم الخاصة، ما يسهم في ترسيخ تقدير قيمة العمل الحرفي، وبناء رابط وثيق بين الجمهور وهذه الحرف بصفتها ممارسات حية قابلة للتطور والاستدامة.

وحظي جناح «إرثي» باهتمام واسع من الزوار والمهتمين بقطاعَي الحرف والتصميم، وذلك بفضل ما عرضه من منتجات عصرية وورش عمل تفاعلية، جسّدت حرص المجلس على الدمج بين الحرفة والتصميم والأسواق الإبداعية، بما يتناغم مع رؤية معرض «اصنع في الإمارات» الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتنميتها كرافد ثقافي وإنتاجي واعد.