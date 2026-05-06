«الشارقة للتراث» يشارك في «اصنع في الإمارات»

الشارقة (وام)

يشارك معهد الشارقة للتراث في منتدى ومعرض «اصنع في الإمارات»، بحضور رئيسه الدكتور عبد العزيز المسلم، ومدير المعهد أبوبكر الكندي.يسعى المعهد، في ظل تركيز الحدث على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى استكشاف آفاق جديدة لتوظيف التقنيات الرقمية في حفظ التراث وترويجه، بما يفتح مجالات أوسع للاستثمار في الصناعات الثقافية، ويعزِّز من حضور الهوية الوطنية في بيئات الإنتاج المستقبلية. وتتيح المشاركة للمعهد الانخراط في حوارات مع قادة الصناعة والمستثمرين، واستكشاف فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية تربط بين التراث والصناعة وتدعم حضور الشارقة مركزاً ثقافياً واقتصادياً متكاملاً.