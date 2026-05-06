«دبي للثقافة» تُطلق الموسم السابع من «التعلُّم الإلكتروني»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق الموسم السابع من مبادرة التعلُّم الإلكتروني، التي تنظّمها بالتعاون مع منصة لينكدإن أكبر شبكة مهنية في العالم، بهدف تمكين المهنيين المبدعين من تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مختلف التخصصات. ويأتي ذلك استكمالاً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين منذ عام 2020، والتي تركِّز على الاستثمار في الطاقات الإبداعية وتعزيز قدرات المواهب، بما يدعم استدامة مسيرتها المهنية، ويرفع جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للثقافة والإبداع وتعزيز دورها محرِّكاً رئيساً للاقتصاد الإبداعي.وتواصل الهيئة دعمها للمواهب عبر توفير 2000 عضوية تعليمية مجانية لرواد الأعمال والمهتمين بتنمية قدراتهم في القطاعات الإبداعية، بما يتيح لهم الوصول إلى محتوى تدريبي عالمي يسهم في تزويدهم بمهارات عملية تعزّز قدرتهم على التكيف والنمو وتمكِّنهم من بناء مسارات مهنية مستدامة.

ودعت «دبي للثقافة» أصحاب الكفاءات وروّاد الأعمال إلى التسجيل في المبادرة والاستفادة من برامجها التي يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين، بما يفتح آفاقا أوسع للإبداع، ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة وتوفير بيئة تعليمية محفِّزة للابتكار، تؤهِّل أجيالاً قادرة على مواكبة المستقبل، وتتيح للمشاركين الاستفادة من أكثر من 24 ألف دورة تدريبية متخصِّصة، إلى جانب استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها في تطوير مشاريع مبتكرة.