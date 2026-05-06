«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (وام) حقق مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي منذ عام 2025، نتائج نوعية في إطار دعمه سوق العمل في إمارة أبوظبي، عبر إسهامه في مساعدة أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل، تمكّن أكثر من 6 آلاف منهم من الحصول على فرص وظيفية في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، بما يعكس أثر البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز في تأهيل الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وذكر الدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في الدائرة أن مركز مواهب التابع للدائرة يشارك في اصنع في الإمارات 2026، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والشركات الوطنية، التي يعمل معها ويدعمها عبر تزويدها بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في نمو القطاع الصناعي. وأوضح أن تمكين المواهب الوطنية يمثل المسار الأهم لبناء قيادات قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي الذي يشكّل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.