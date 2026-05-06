6 فوائد صحية لـ«شاي الماتشا»

شعبان بلال (القاهرة)

يحظى «الماتشا» بشعبية واسعة في متاجر الأغذية الصحية والمقاهي، حيث يقدَّم على شكل مشروبات مركزة، وشاي، وحلويات. ويُعَد من أنواع الشاي الأخضر، وقد يكون مفيداً لصحة القلب والوزن بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، إضافة إلى فوائد صحية أخرى.

1 مضادات الأكسدة يحتوي «الماتشا» على نسبة عالية من الكاتيكينات، وهي فئة من المركبات النباتية الموجودة في الشاي، التي تعمل كمضادات أكسدة طبيعية. وهو يُزرع في الظل، وعند حصاد الأوراق يكون محتوى الكاتيكين أقل من أنواع الشاي الأخضر الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، عند إذابته في الماء، يُنتج عنه 3 أضعاف الكمية. وقد يؤدي إدراج «الماتشا» في نظامك الغذائي إلى زيادة تناولك لمضادات الأكسدة، ما يساعد في الوقاية من تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

2 - حماية الكبد خلصت مراجعة لـ15 دراسة نُشرت عام 2015 إلى أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد. ومع ذلك، لاحظ بعض الخبراء أنه في حين قد يفيد «الماتشا» الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني NAFLD من خلال خفض إنزيمات الكبد، فإنه قد يزيد من إنزيمات الكبد لدى الأشخاص غير المصابين بهذا المرض

3 - وظائف الدماغ توثِّق العديد من الأبحاث الطبية أن من تناولوا «الماتشا»، أظهروا تحسناً في الانتباه وسرعة رد الفعل والذاكرة. كما أن تناول 2 جرام منها يومياً لمدة شهرين يسهم في تحسين وظائف الدماغ لدى كبار السن. ويحتوي «الماتشا» على تركيز أعلى من الكافيين مقارنةً بالشاي الأخضر.

وبحسب النوع والعلامة التجارية وطريقة المعالجة، فإن الشاي الأخضر يحتوي عادة على ما بين 11 و25 ملليجراماً لكل جرام، بينما يحتوي «الماتشا» على ما بين 19 و44 ملليجراماً لكل جرام.

4 - الوقاية يحتوي «الماتشا» على بعض المركبات التي رُبطت بالوقاية من السرطان في التجارب المخبرية والدراسات على الحيوانات، إذ يحتوي على نسبة عالية من إيبيغالوكاتشين -3 -جاليت EGCG، وهو نوع من الكاتيكين يتمتع بخصائص قوية مضادة للسرطان.



5 - صحة القلب تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر، الذي يتميّز بتركيبة غذائية مشابهة لـ«الماتشا»، قد يُساعد في الوقاية من أمراض القلب. ويرتبط استهلاك الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بالقهوة. ونظراً لتشابه المركبات الموجودة في «الماتشا» مع تلك الموجودة في الشاي الأخضر، فإنه يحتوي على الفوائد الصحية نفسها للقلب.

6 - إنقاص الوزن يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تعزيز فقدان الوزن، وغالباً ما يستخدَم في مكملات إنقاص الوزن. وقد خلصت دراسات طبية إلى أن تناول ما يصل إلى 500 ملليجرام من الشاي الأخضر يومياً لمدة 12 أسبوعاً قد يُسهم في خفض مؤشر كتلة الجسم. ومع أن معظم الدراسات ركّزت على الشاي الأخضر، فإن «الماتشا» تستخلَص من النبتة نفسها وتحتوي على مركبات مشابهة.