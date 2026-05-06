دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» 2026، تستضيف دبي العرض الجماهيري الموسيقي الضخم «ميامي شو» للمرة الأولى في الإمارات، يوم 29 أغسطس المقبل، على مسرح كوكا كولا أرينا. وتُعيد «فرقة ميامي» إحياء مسيرتها الفنية ضمن تجربة مسرحية موسيقية، سردية وبصرية متكاملة، تمزج بين الأداء الحي، التكنولوجيا، الموسيقى الأوركسترالية، والتفاعل الجماهيري. يلعب بطولة المسرحية، خالد الرندي، مشعل صالح، ونجما فرقة ميامي، بالإضافة إلى محمد الحملي، الذي يتولى دور الراوي والمحرّك الدرامي للعرض.

وقد تم تطوير «ميامي شو» وفق رؤية إنتاجية تُضاهي أبرز العروض العالمية، حيث يضم العرض أوركسترا حيّة بقيادة المايسترو أحمد العود، وأكثر من 40 مؤدياً وراقصاً على خشبة المسرح، ومحتوى بصرياً وسينمائياً صمِّم خصيصاً لكل فصل من فصول العرض، وتصميم أزياء وسينوغرافيا متكاملة تعكس الهوية البصرية للعمل، ومنظومة إخراج وإضاءة ومؤثرات بصرية متقدمة تعزِّز الطابع الغامر للتجربة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» في دبي: نحرص في «مفاجآت صيف دبي» على تقديم تجارب ترفيهية جديدة ومميزة تثري أجندة الفعاليات، وتجعل صيف دبي أكثر حيوية ومتعة للمقيمين والزوّار. ويسعدنا أن نرحب بـ «ميامي شو» للمرة الأولى في الإمارات، ليقدم للجمهور عرضاً غامراً يجمع بين الإبداع العربي والإنتاج العالمي، والموسيقى والمسرح والتفاعل الحي في ليلة استثنائية.

وقال خالد الرندي: ننتظر رؤية هذا المشروع ينتقل من حلم إلى عرض جماهيري بهذا الحجم للمرة الأولى. وقال مشعل صالح: «ميامي شو» هو التعبير الأصدق عن هذا الحلم على المسرح.