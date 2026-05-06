سامر إسماعيل.. من الدراما الشامية إلى التركية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك سامر إسماعيل، في بطولة النسخة المعرّبة من المسلسل التركي الشهير «حب أعمى»، مع فاليري أبو شقرا، أيمن عبد السلام، وورد الخال، في عمل درامي رومانسي يتألف من 90 حلقة. ويؤدي إسماعيل دوراً مستلهماً من شخصية «كمال» في النسخة الأصلية، مع احتمالية تسميته «فارس» في المعالجة العربية، حيث يقدم شخصية شاب يكافح في مواجهة ظروف اجتماعية قاسية وتحديات معقدة، وسط تصاعد درامي يضعه في اختبار دائم.

وتدور أحداث «حب أعمى» حول شاب من عائلة متواضعة وفتاة تنتمي إلى طبقة اجتماعية ثرية، قبل أن تتعقد العلاقة بفعل الفوارق الطبقية والضغوط العائلية، وفتح أوراق الماضي من جديد. وأعرب سامر إسماعيل، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «اليتيم»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، مشيراً إلى أنه قدم أداءً لافتاً ضمن عمل تدور أحداثه في أجواء الدراما الشامية، حيث تنطلق القصة من صراعات عائلية حادة بسبب الميراث، لتتشعب بعدها خطوط درامية معقدة تمزج بين الغموض والتوتر والعاطفة.