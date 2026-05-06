«جامعة الإمارات» تشارك بـ 12 مشروعاً في «اصنع في الإمارات»

6 مايو 2026 16:34

العين (وام)
تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات «اصنع في الإمارات» التي تقام في الفترة من 4 - 7 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من خلال منصّة تستعرض فيها 12 مشروعاً علمياً وبحثياً، تعكس قدرات الجامعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا التطبيقية.
وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة في «اصنع في الإمارات» تنطلق من دورها الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، يرتكز على المعرفة والابتكار.
وقال: إن هذه المشاركة تُعَد امتداداً لرسالة جامعة الإمارات في ترسيخ التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتطبيقي، وتوجيه مخرجات البحوث نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، باعتبار البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير حلول عملية تُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد حرص الجامعة على إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية القادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية المتسارعة، والإسهام بفاعلية في تطوير صناعات متقدمة، من خلال بيئة أكاديمية وبحثية داعمة للابتكار، وشراكات فاعلة تسهم في نقل المعرفة وتوطينها.
وتضم منصّة الجامعة مجموعة من المشاريع النوعية التي تعكس توجهات الجامعة نحو الابتكار التطبيقي وتتناول عدداً من الحلول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، إلى جانب تقنيات هندسية تسهم في تطوير كفاءة الأنظمة الصناعية، علاوة على حلول ذكية لمعالجة التحديات البيئية وتحسين استخدام الموارد، إضافة إلى ابتكارات تدعم التحول الرقمي وتعزِّز من كفاءة العمليات في القطاعات الحيوية، بما يعكس تكامل البحث العلمي مع احتياجات الصناعة ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتُعَد مشاركة جامعة الإمارات في «اصنع في الإمارات» فرصة استراتيجية لتعزيز حضورها في المنصات الوطنية الكبرى، وإبراز مكانتها مؤسسة أكاديمية رائدة تسهم بفاعلية في دعم مسيرة الصناعة والابتكار في الدولة.

