لبنى عبد العزيز.. في «العائد»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة لبنى عبد العزيز، في المسلسل الجديد «العائد»، بطولة فوز عبدلله، وراون الطويرقي، وإخراج حسين الحليبي. وتدور أحداث العمل حول شاب يعود إلى وطنه بعد غياب 10 سنوات، وهو يعاني فقداناً جزئياً للذاكرة، ليكتشف أن أسرته كانت تظّنه متوفياً، فيبدأ رحلة البحث عن ماضيه واستعادة تفاصيل حياته.

وتجسِّد لبنى في المسلسل شخصية «جواهر»، التي تظهر ضمن سياق درامي يتداخل فيه الحاضر بالماضي، مع تطوّر الأحداث وكشف خيوط متشابكة ترتبط بالبطل ومحاولاته لفهم ما حدث له خلال سنوات الغياب، وسط أجواء يغلب عليها الغموض والتشويق.