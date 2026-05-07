الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

درة.. تعيش نشاطاً فنياً

درة.. تعيش نشاطاً فنياً
7 مايو 2026 15:02

محمد قناوي (القاهرة)
تعيش الممثلة درة، حالة من النشاط الفني، حيث تخوض مجموعة من التجارب الدرامية والسينمائية، وتقدم خلالها أدواراً مختلفة تعكس تنوع اختياراتها. وذكرت أنها تشارك في بطولة مسلسل «قلب شمس»، بطولة يسرا، إنجي المقدم، سوسن بدر، ومحمود قابيل، وإخراج محمد سامي، وتجسِّد فيه شخصية «أفنان»، وهي معلمة تحمل ملامح الشر، وتخوض صراعات درامية معقّدة ضمن أحداث العمل، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية. كما يناقش قضايا اجتماعية مهمة، أبرزها ظاهرة مافيا الدروس الخصوصية وتأثيرها على الأسرة، وذلك في إطار درامي مشوق. كما تنتظر درة، عرض مسلسل «الذنب» على إحدى المنصّات الإلكترونية قريباً، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، بسنت شوقي، وريم سامي، وطارق النهري. يتألف المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول الدكتور سليمان، الذي يجسِّد شخصيته هاني سلامة، وهو طبيب نفسي يواجه أزمات وتحديات، بينما تقدم درة، شخصية «نادية»، وهي طبيبة نفسية تواجه العديد من الصعوبات داخل مستشفى. وعلى صعيد السينما، تعود درة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم «جدران»، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم «الست لما»، مع يسرا، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وانتصار، وتجسد فيه شخصية «فاطمة»، وهي سيدة في الأربعين من عمرها نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بالأمومة، قبل أن تتحول حياتها إلى معاناة إنسانية بسبب زواجها من رجل أناني، في قصة تحمل أبعاداً درامية مؤثرة. وأكدت أنها تميل إلى الأدوار المركبة والقريبة من الناس، وتسعى دائماً إلى تقديم شخصيات مختلفة، مشيرة إلى أن تحضيرها يعتمد على الملاحظة الدقيقة والاستفادة من تجارب كبار الممثلين، وليس فقط على ورش التمثيل.

أخبار ذات صلة
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©