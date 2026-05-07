معالم الإمارات تتصدَّر السينما العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



رسّخت دولة الإمارات مكانتها خلال السنوات الماضية، وجهة مفضلة لصنّاع السينما العالمية، بفضل ما تمتلكه من أيقونات معمارية وسياحية وترفيهية، إلى جانب بنية تحتية متطورة واستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات. وأسهمت استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تقودها جهات متخصِّصة مثل «هيئة الإعلام الإبداعي»، و«لجنة أبوظبي للأفلام»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، و«لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني»، في استقطاب كبرى الإنتاجات من هوليوود وبوليوود.

«قصر الإمارات»

تحوّلت معالم الإمارات إلى مواقع تصوير مفضلة لأضخم الإنتاجات السينمائية، حيث ظهرت مواقع مثل: جامع الشيخ زايد الكبير، «قصر الإمارات»، جزيرة ياس، حلبة مرسى ياس، جزيرة السعديات، أبراج الاتحاد، منطقة جميرا، برج خليفة، برج العرب، وصحراء ليوا، كخلفيات بصرية مُبهرة لأعمال سينمائية عالمية.



جزيرة ياس

شهدت أبوظبي تصوير أحدث أفلام سلسلة Now You See Me، في جزئه الثالث Now You See Me: Now You Don’t، بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، وهو بطولة جيسي أيزنبرغ، وودي هارلسون، وديف فرانكو، وإخراج روبن فليشر. وتم تصويره في مواقع العاصمة الأيقونية، على مدار 13 يوماً، منها متحف اللوفر، جزيرة ياس، حلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى لقطات جوية بانورامية في صحراء ليوا.

مطار زايد الدولي

وصوَّر براد بيت، في أبوظبي فيلم الأكشن الرياضي F1 The Movie، إخراج جوزيف كوزينسك، إنتاج جيري بروكهايمر، وتوزيع «وارنر براذرز بيكتشرز»، بالتزامن مع «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1»، التي تُعتبر من أبرز مواقع التصوير الرئيسة لمشاهد الفيلم. واستمرت فترة إنتاج وتصوير الفيلم في أبوظبي لمدة 29 يوماً على 3 مراحل منفصلة، بدعم من «هيئة الإعلام الإبداعي». وشملت مواقع مختلفة، منها: «حلبة ياس مارينا»، «مطار زايد الدولي» و«المنطقة الإبداعية ياس»، وشارك مع فريق التصوير طاقم عمل محلي من 284 شخصاً، بالإضافة إلى تعاون شركة الإنتاج المحلية «إبيك فيلمز»، و15 متدرباً محلياً شاباً، استفادوا من تجربة التصوير إلى جانب نخبة من أشهر المواهب السينمائية العالمية.



صحراء ليوا

من أبرز الأفلام الهوليوودية التي صوِّرت في الإمارات وحصدت نجاحاً لافتاً، «مهمة مستحيلة» - mission impossible، بطولة الممثل العالمي توم كروز، الذي صوّر الجزء السادس من السلسلة عام 2018 في أبوظبي، بعنوان «مهمة مستحيلة: السقوط» واشتهر بمشهد القفز بالمظلة.

كما صوَّر بعض مشاهد الجزء الرابع عام 2011 في برج خليفة بدبي، وعاد كروز إلى أبوظبي مجدداً لتصوير الجزء الجديد الذي يحمل عنوان «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول»، وتم تصوير عدد من مشاهده في صحراء ليوا، ومبنى مطار أبوظبي الجديد. كما تضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام» التابعة لـ «هيئة الإعلام الإبداعي».



مواقع احترافية

وأعرب كروز عن سعادته البالغة لوجوده للمرة الثانية في أبوظبي، لتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة، مشيراً إلى أنه دائماً ما يقضي وقتاً ممتعاً في أبوظبي خلال تصوير أعماله.

ووجد أن العاصمة الإماراتية مكاناً مناسباً ومميزاً لقضاء العطلات، ووجهة مثالية لتصوير الأفلام، لما تتمتع به من تطور عمراني، وتقنيات فنية حديثة، ومواقع تصوير احترافية، ووجهات سياحية وترفيهية متميزة، وهذا ما جعله يعيد تجربة تصوير «مهمة مستحيلة» بجزئه السابع، في مطار أبوظبي، وصحراء ليوا الخلابة التي تتميز برمالها الذهبية.

تطور عمراني

أكد الممثل سايمون بيج، أن زيارته الأولى إلى الإمارات كانت عام 2011، خلال تصوير الجزء الرابع من «المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح». ووجد أنها مكاناً مثالياً لتصوير الأفلام، إلا أنه عاد مجدداً، ليصور في أبوظبي مشاهد الجزء السابع من «مهمة مستحيلة» في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، منوهاً بأنه أعجب بالتطور العمراني والمباني الشاهقة، وانبهر حينما زار جامع الشيخ زايد، وجزيرة ياس بمرافقها الترفيهية الرائعة.



الجزء الختامي

بعد تصوير فيلم Dune - «كثيب»، الحائز جائزة الأوسكار، على مدار 11 يوماً في صحراء ليوا بأبوظبي، بمشاركة مواهب محلية ودولية، وبدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام»، و«هيئة الإعلام الإبداعي»، تم تصوير مشاهد الجزء الثاني من الفيلم على مدار شهر تقريباً، كذلك في صحراء ليوا، التي أصبحت موقعاً مثالياً لتصوير الكوكب الرملي «أراكيس» الأسطوري. وعاد طاقم العمل من جديد لتصوير الجزء الختامي من السلسلة، بتوقيع المخرج العالمي دينيس فيلنوف، وبطولة تيموثي شالاميه، زيندايا، جيسون موموا، وفلورنس بيو.



مدينة ساحرة

ووصف مخرج العمل دينيس فيلنوف، أبوظبي بالمدينة الساحرة بكل تفاصيلها، حيث تتمتع بأماكن سياحية خلابة، ومرافق ترفيهية متميزة، وصحراء آسرة، كل هذه العناصر جعلتها وجهة رئيسة للعودة مجدداً لتصوير الجزء الختامي من فيلم «كثيب».

تجربة متفرِّدة

الممثل البوليوودي سلمان خان، اعتبر أن الإمارات بمثابة بلده الثاني، لأنها تتمتع بموقع مثالي لتصوير معظم أعماله السينمائية. وقد صوَّر عدداً من أشهر أفلامه في أبوظبي، منها: «سباق 3»، «بهارات»، و«تايجر زيندا هاي»، في صحراء ليوا، «قصر الإمارات»، و«مركز أبوظبي الوطني للمعارض». الممثل البوليوودي برابهاس، الذي صوَّر فيلمه «ساهو» في جزيرتَي ياس والسعديات، أشاد بهذه التجربة المتفردة، وقال: سعدت بتصوير مشاهد «ساهو» في أبوظبي، فهي تتمتع بمناظر ملهمة وأماكن سياحية ساحرة، ولديها تنوّع بيئي بوجود البحر والصحراء، فضلاً عن الطراز المعماري الحديث. كما شهدت مدن ياس الترفيهية، ومنها «علم فيراري» و«ياس ووتر وورلد»، تصوير فيلم «ديشوم» بطولة فارون داوان، وجون أبراهام. وتم تصوير فيلم «بانغ بانغ» بطولة هريثيك روشان، في كورنيش أبوظبي وياس مارينا و«قصر السراب».



أفلام أكشن

الممثل العالمي بيرس بروسنان، الشهير بأدواره في سلسلة «جيمس بوند»، صوَّر أحدث أفلامه The Misfits، في صحراء العين ودبي، وعدد من مواقع أبوظبي المتنوعة منها جزيرة السعديات، كورنيش أبوظبي، و«اللوفر أبوظبي». واجتمع نجوم سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة «السرعة والغضب» - fast and furious، لبطله فان ديزل، لتصوير الجزء السابع في «قصر الإمارات» وأبراج الاتحاد. واتّخذ صنّاع فيلم «تحت الأرض 6» - «6 Underground» لبطله رايان رينولدز، والذي عُرض عام 2019، من «اللوفر أبوظبي»، أبراج الاتحاد، وصحراء ليوا، أماكن لتصوير أبرز مشاهده. وصوَّر الممثل جاكي شان، فيلمه «فانجارد» - vanguard الذي عُرض عام 2020، في «دبي مول» و«داون تاون دبي»، فيما صوَّر صنّاع الجزء الثالث من Star Trek Beyond، بطولة كريس باين، في أبراج بحيرات جميرا وأتلانتس النخلة بدبي.



مركز عالمي

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها، مركزاً عالمياً لصناعة السينما، مستفيدة من رؤيتها الاستراتيجية في دعم الصناعات الإبداعية، وتوفير بيئة إنتاج متكاملة تجمع بين الحداثة والتنوّع الطبيعي، ما يجعلها الخيار الأول لصنّاع الأفلام حول العالم.



180 إنتاجاً

على مدار السنوات الأخيرة، استضافت أبوظبي أكثر من 180 إنتاجاً سينمائياً عالمياً، بفضل تنوّع مواقعها الطبيعية والسياحية، إلى جانب برنامج الحوافز الذي تقدمه «لجنة أبوظبي للأفلام»، والذي يوفِّر استرداداً نقدياً يبدأ من 35% من تكاليف الإنتاج.