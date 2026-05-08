«كان السينمائية» في «اللوفر أبوظبي»

«كان السينمائية» في «اللوفر أبوظبي»
8 مايو 2026 16:11

أبوظبي (الاتحاد) 
يدعو «اللوفر أبوظبي» جمهوره إلى استكشاف قوة السينما العالمية من خلال «ليالي كان السينمائية»، وهو برنامج أُعِد بعناية ليقدم مجموعة من الأفلام المتميزة التي عُرضت في مهرجان كان السينمائي في فرنسا. تُقام العروض في الفترة من 12 - 16 مايو، وتحتفي بالسرد القصص الفريد، والتميّز الفني، وتنوّع أصوات السينما العالمية، وذلك ضمن الأجواء الفريدة للمتحف.يضم برنامج «ليالي كان السينمائية» أفلاماً حاصلة على جوائز، وقد جرى اختيارها من أرشيف مهرجان كان السينمائي بالتعاون مع المعهد الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من رينكو أوتاني، وأعمال كلاسيكية تم ترميمها، وروائع سينمائية كانت موضع إشادة النقاد، وتُعرض الأفلام على مدار 5 أمسيات متتالية.
ويدعو البرنامج الجمهور إلى الاستمتاع برحلات سينمائية آسرة تحتفي بالسينما العالمية في متحف عالمي، وتجسِّد التميّز السينمائي، وتعزِّز الحوار بين الثقافات، وتسلط الضوء على التأثير الكبير والمتواصل للسرد القصصي، إضافة إلى توفير تجارب جماعية لا تُنسى، ويتجاوز تأثيرها قاعات العرض.
