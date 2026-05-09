مي عمر.. في «شمشون ودليلة»

تصوِّر الممثلة مي عمر، فيلم «شمشون ودليلة»، يشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد سرحان، وريتال عبد العزيز، تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد. وتجسِّد في العمل شخصية «دليلة»، وهي فتاة نشأت يتيمة الأب، لتجد نفسها أمام ظروف معيشية قاسية تدفعها للعمل كفتاة استعراضية، مستغلةً جمالها وجاذبيتها في السعي نحو تحقيق أحلامها المادية، ومحاولة الهروب من واقعها الصعب، قبل أن تتغير مسارات حياتها تدريجاً بعد لقائها بـ«شمشون»، الذي يجسِّده أحمد العوضي، لتبدأ مرحلة جديدة تحمل تحوّلات على مستوى الشخصية والمصير. وتترقّب مي عمر، عرض فيلمها الجديد «الغربان» خلال الموسم السينمائي المقبل، بعدما انتهت من تصويره، يشاركها البطولة عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج ياسين حسن. وتجسِّد في الفيلم شخصية «أهارا»، قائدة جيوش «الغربان»، تجمعها عداوة مع «إمام بلزاك»، الذي يجسِّده عمرو سعد، قبل أن تتطوّر الأحداث التي تدور في العام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، ضمن عمل تاريخي يمزج بين الدراما والتشويق، ويقدم صراعاً إنسانياً في سياق الحرب.