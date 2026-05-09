7 نباتات منزلية تمنحك نوماً عميقاً

شعبان بلال (القاهرة)

يعتقد كثيرون أن النباتات المنزلية مكانها الشرفات أو الحدائق فقط، لكن بعض الأنواع يمكن أن تكون إضافة مثالية لغرفة النوم أيضاً، إذ تساعد بعض النباتات في تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتوفير أجواء أكثر هدوءاً تساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، إضافة إلى دورها الجمالي. وهناك 7 نباتات يمكن وضعها في غرفة النوم لما تقدمه من فوائد تتعلق بتنقية الهواء وتهيئة بيئة مريحة للنوم.

1 - نبات الثعبان يُعَد نبات الثعبان من أكثر النباتات المنزلية تحمّلاً وأقلها في الحاجة إلى عناية، وهو مناسب لغرف النوم لأنه يطلق الأكسجين خلال الليل ويساعد في إزالة بعض الملوثات، مثل البنزين والفورمالدهيد، من الهواء. ولدى نبات الثعبان قدرة على النمو في الإضاءة الضعيفة ويحتاج إلى ريّ قليل نسبياً، ما يجعله مثالياً للمنزل.

2 - زنبق السلام يشتهر زنبق السلام بأزهاره البيضاء الجميلة وقدرته على تنقية الهواء، كما يساعد في زيادة نسبة الرطوبة داخل الغرفة، ما قد يكون مفيداً لمن يعانون جفاف الهواء أثناء النوم. وينمو هذا النبات جيداً في الضوء غير المباشر مع حاجة معتدلة للمياه، لذلك يسهل الاهتمام به منزلياً.

3 - اللافندر يُعرف اللافندر برائحته المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يجعله خياراً مناسباً لغرفة النوم، وتشير بعض الدراسات إلى أن رائحته قد تساعد في تحسين جودة النوم وتهدئة الأعصاب. وهذا النوع من النبات يحتاج إلى إضاءة جيدة وتربة جيدة التصريف لينمو بشكل طبيعي.

4 - الألوفيرا يُعَد الألوفيرا نباتاً مفيداً لتحسين جودة الهواء داخل المنزل، إلى جانب استخداماته الطبية المعروفة للبشرة. ويمتاز هذا النبات بإطلاقه للأكسجين ليلاً وبحاجته إلى عناية بسيطة، ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يفضِّلون نباتات سهلة العناية.

5 - نخيل الأريكا يعمل نخيل الأريكا كمرطِّب طبيعي للهواء داخل الغرفة، إذ يضيف قدراً من الرطوبة ويمنح المكان مظهراً استوائياً هادئاً، ويحتاج إلى إضاءة غير مباشرة وريّ منتظم للحفاظ على نموه.

6 - نبات العنكبوت يُعَد نبات العنكبوت أحد النباتات المنزلية الشائعة وسهلة العناية، ويتميز بقدرته على تنقية الهواء داخل الغرف. وينمو هذا النوع من النبات في الضوء غير المباشر، ولا يحتاج إلى رعاية معقّدة، ما يجعله خياراً مناسباً للمبتدئين في زراعة النباتات المنزلية.

7 - الياسمين يتميز الياسمين برائحته العطرية اللطيفة التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، كما أن أزهاره تضيف لمسة جمالية لغرفة النوم، ويحتاج إلى ضوء جيد غير مباشر حتى ينمو بشكل صحي.