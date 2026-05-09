«زايد الوطني» يحتفي بـ «القوات المسلحة».. حتى 15 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات «متحف زايد الوطني» احتفاءً بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدّم برنامجاً ثقافياً وفنياً متكاملاً، حتى 15 مايو الجاري.

ويأتي البرنامج ليجسِّد محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية، مستحضراً لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات دولة الإمارات ضمن كيان واحد يقوم على مبادئ راسخة من المسؤولية المشتركة، والخدمة، وحماية الوطن.

يقدم البرنامج المجتمعي لـ «متحف زايد الوطني» مجموعة متنوعة من العروض الأدائية وورش عمل وجولات تفاعلية وتجارب تتيح للزوّار استكشاف مفاهيم الخدمة والانتماء والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة.

ومن خلال سلسلة من العروض الحيّة والتقليدية، بينها «الندبة» و«العازي»، قدّم الفنان حمد العامري، عرضاً خاصاً لفن العازي.

كما شارك الفنان د. طارق المنهالي، في الأمسيات الوطنية الاستثنائية التي نظّمها «متحف زايد الوطني»، وسط حضور لافت من محبي الفنون الإماراتية الأصيلة، حيث قدّم خلال أمسيتين باقة مختارة من أعماله الوطنية والتراثية على آلة العود، وبرفقة فرقته الموسيقية، مستحضراً روح الموروث الإماراتي وعلاقته بالوجدان الوطني.

وتضمّن البرنامج أعمالاً وطنية من ألحانه، بينها: «رفعت راسي»، «الصقور المخلصين»، «مرحبا مليار»، «ياشباب الوطن»، «عاش قايدنا محمد»، و«ياعسكري».