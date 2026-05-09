السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«زايد الوطني» يحتفي بـ «القوات المسلحة».. حتى 15 مايو

«زايد الوطني» يحتفي بـ «القوات المسلحة».. حتى 15 مايو
9 مايو 2026 18:02

أبوظبي (الاتحاد)
تتواصل فعاليات «متحف زايد الوطني» احتفاءً بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدّم برنامجاً ثقافياً وفنياً متكاملاً، حتى 15 مايو الجاري.
ويأتي البرنامج ليجسِّد محطة مفصلية في مسيرة بناء الهوية الوطنية، مستحضراً لحظة تاريخية توحّدت فيها قوات دولة الإمارات ضمن كيان واحد يقوم على مبادئ راسخة من المسؤولية المشتركة، والخدمة، وحماية الوطن.
يقدم البرنامج المجتمعي لـ «متحف زايد الوطني» مجموعة متنوعة من العروض الأدائية وورش عمل وجولات تفاعلية وتجارب تتيح للزوّار استكشاف مفاهيم الخدمة والانتماء والهوية الوطنية بأساليب مبتكرة.

ومن خلال سلسلة من العروض الحيّة والتقليدية، بينها «الندبة» و«العازي»، قدّم الفنان حمد العامري، عرضاً خاصاً لفن العازي.

أخبار ذات صلة
متحف زايد الوطني يطلق برنامجاً ثقافياً متكاملاً احتفاء باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة
أحمد بن زيتون: ذكرى توحيد القوات المسلحة تعكس مسيرة خمسة عقود من العطاء

كما شارك الفنان د. طارق المنهالي، في الأمسيات الوطنية الاستثنائية التي نظّمها «متحف زايد الوطني»، وسط حضور لافت من محبي الفنون الإماراتية الأصيلة، حيث قدّم خلال أمسيتين باقة مختارة من أعماله الوطنية والتراثية على آلة العود، وبرفقة فرقته الموسيقية، مستحضراً روح الموروث الإماراتي وعلاقته بالوجدان الوطني.
وتضمّن البرنامج أعمالاً وطنية من ألحانه، بينها: «رفعت راسي»، «الصقور المخلصين»، «مرحبا مليار»، «ياشباب الوطن»، «عاش قايدنا محمد»، و«ياعسكري». 

 

متحف زايد الوطني
القوات المسلحة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
اليوم 19:52
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 19:30
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
الرياضة
«وسام الاستحقاق» للجولف تختتم منافساتها غداً بمشاركة 55 لاعباً ولاعبة
اليوم 19:22
السيسي يجري مباحثات مع ماكرون
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:11
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
علوم الدار
"الإمارات للعناية الحرجة" يكشف عن أدوية جديدة وجهازين يعملان بالذكاء الاصطناعي
اليوم 18:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©