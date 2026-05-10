لماذا يخاف جيل Z من الذكاء الاصطناعي؟

ترجمة: أحمد عاطف



يبدو أن العلاقة بين جيل Z والذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً، إذ يجمع هذا الجيل بين الاستخدام المكثّف للتقنيات الحديثة، وتزايد الشعور بالقلق والرفض تجاهها. وبحسب تقرير نشرته «تايمز أوف إنديا»، فإن جيل Z الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فقد تراجع الحماس تجاهها بشكل ملحوظ، نتيجة لزيادة الوعي بمخاطرها المحتملة، ما يضع هذا الجيل في موقع متقلِّب بين الاستفادة والحذر في آن واحد.



عدم الاقتناع

تشير البيانات إلى أن نسبة كبيرة من الشباب تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم في الدراسة والعمل، لكن هذا الاستخدام لا يعكس بالضرورة ثقة حقيقية في هذه التقنيات. وعلى العكس، يرى كثيرون أنهم مضطرون لاستخدام هذه الأدوات لمواكبة متطلبات الواقع، وليس بدافع الاقتناع الكامل بها.



ارتفاع القلق

أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة التفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي بين أبناء جيل Z تراجعت بشكل واضح، في مقابل ارتفاع مشاعر القلق والغضب. كما يرى عدد كبير منهم أن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق فوائده، خصوصاً على المدى الطويل.



تأثير على التفكير

من أبرز المخاوف التي يطرحها الشباب، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يُضعف مهارات التفكير النقدي والتعلّم. ويعتقد كثيرون من شباب جيل Z أن استخدام هذه الأدوات قد يجعل التعلّم أسهل على المدى القصير، لكنه يضر بقدرتهم على الفهم العميق مستقبلاً.



الإجبار على الاستخدام

يرى البعض أن إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم وسوق العمل يحدث بوتيرة سريعة، ما يجعل الشباب يشعرون بأنهم مجبرون على استخدامه. ويزيد هذا الشعور من التوتر، لاسيما مع غياب قواعد واضحة تنظِّم استخدام هذه التقنيات.



المستقبل الوظيفي

تتزايد مخاوف جيل Z من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، خصوصاً مع الحديث المتكرِّر عن استبدال بعض الوظائف بالتكنولوجيا. ودفعت تلك المخاوف الشباب إلى إعادة التفكير في مساراتهم المهنية أو البحث عن مجالات أقل تأثراً بالتكنولوجيا.



علاقة معقَّدة

على الرغم من المخاوف، لا يزال جيل Z يعترف بفوائد الذكاء الاصطناعي، لاسيما في تسريع إنجاز المهام وتحسين الإنتاجية، لكن هذه الفوائد تأتي مصحوبة بقلق متزايد حول التأثيرات الاجتماعية والتعليمية والنفسية.