6 حقائق عن بذور الكتان

شعبان بلال (القاهرة)



ينصح الكثير من خبراء التغذية باعتماد بذور الكتان ضمن النظام الغذائي اليومي، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية تدعم الصحة العامة، وتقلِّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.



1 العناصر الغذائية

توفِّر بذور الكتان العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة، حيث تحتوي ملعقة طعام واحدة، (7 جرامات) من بذور الكتان المطحونة، على 37 سعرة حرارية، و3 جرامات من الدهون، و2 جرام من الألياف، وجرام واحد من البروتين. وتُعَد بذور الكتان من العناصر الغنية بالثيامين، وفيتامينات (ب) التي تلعب دوراً رئيساً في استقلاب الطاقة ووظائف الخلايا. وهي مصدر غني بالنحاس، يدخل في صحة المناعة ونمو الدماغ.



2 أوميجا 3

تُعَد بذور الكتان مصدراً مهماً لحمض ألفا لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب، والموجودة بشكل أساسي في الأطعمة النباتية، ما يساعد على تقليل الالتهابات ومنع تصلّب الشرايين.



3 الوقاية

بذور الكتان غنية بالليغنان، وهي مركبات نباتية معروفة بخصائصها الفاعلة في مكافحة الأمراض السرطانية، حيث أظهرت الدراسات أن تناول بذور الكتان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، لاسيما لدى النساء بعد انقطاع الطمث.



4 الألياف

تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة على 2 جرام من الألياف، أي ما يعادل 5 إلى 8% من الكمية اليومية الموصى بها للرجال والنساء. كما تحتوي بذور الكتان على نوعين من الألياف، قابلة، وغير قابلة للذوبان، تتغذى عليها بكتيريا الأمعاء المفيدة لدعم صحة الأمعاء وتحسين انتظام حركتها. وتمتص الألياف القابلة للذوبان الماء في الأمعاء وتبطئ عملية الهضم، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول.



5 الوزن

في دراسة استمرت 12 أسبوعاً ونُشرت عام 2022، تناول 108 مشاركين، قشور بذور الكتان، مرتين يومياً، مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. وأظهرت النتائج انخفاضاً في وزن هؤلاء الأشخاص بنسبة 5%، نظراً لأن الألياف القابلة للذوبان تُبطئ عملية الهضم وتزيد من الشعور بالشبع، ما قد يكون مفيداً لمن يسعى إلى إنقاص وزنه.



6 الكوليسترول

أظهرت مراجعة بحثية لـ31 تجربة عشوائية، أن بذور الكتان قد يكون لها تأثير مفيد على الكوليسترول الضار LDL، والكوليسترول الكلي TC، لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار أو الدهون.