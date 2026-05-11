7 أفلام جديدة.. بطولة شبابية

سعيد ياسين (القاهرة)



تُتيح بعض الأفلام السينمائية الجديدة، التي تصوَّر حالياً، الفرصة لعدد من الوجوه الشابة للمشاركة في بطولتها، بعيداً عن الأسماء الكبيرة من مختلف الأجيال، التي يأتي حضورها أحياناً كضيوف شرف. وشجّع على ذلك نجاح عدد من الأفلام الشبابية التي عُرضت حديثاً، وحقّقت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً.



«ولاد رزق 4»

يشارك في بطولة الجزء الرابع من فيلم «أولاد رزق»، الذي يصوَّر حالياً، عدد من الوجوه الشابة، منهم: أحمد مالك، طه دسوقي، أحمد غزي، حسن مالك، وكارولين عزمي. ويعود الجزء الجديد إلى بدايات الأشقاء الأربعة في سن أصغر، مع التركيز على ظروف نشأتهم وكيف دخلوا عالم الجريمة، إلى جانب الأزمات العائلية التي شكّلت اختياراتهم. وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية من الفيلم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، آسر ياسين، وسيد رجب، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.





«كان ياما كان»

يشارك في بطولة فيلم «كان ياما كان»: نور النبوي، وياسمينا العيد، تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، ويدور في إطار درامي رومانسي. ويجسِّد نور فيه شخصية مرشد سياحي، وكان سبق وحقّق نجاحاً لافتاً من خلال فيلم «الحريفة»، الذي قدّمه في جزأين عام 2024.





«الكراش»

يشارك في بطولة فيلم «الكراش»: أحمد داوود، ميرنا جميل، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال قصة سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء مصادفة يتحوّل إلى سلسلة من المواقف الطريفة.





«علشان خاطر جليلة»

يشارك في بطولة فيلم «علشان خاطر جليلة» طه دسوقي، جيهان الشماشرجي، تأليف عمر خالد، وإخراج محمد الزيات. ويتناول في إطار اجتماعي تشويقي، العوالم الخفية للأماكن المهجورة، محوِّلاً تلك البقع المنسية إلى مسرح لقصص إنسانية تنبض بالحياة.





«إذما»

يعتمد فيلم «إذما» على البطولة الشبابية بمشاركة: أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، وحمزة دياب، تأليف وإخراج محمد صادق. ويدور في إطار من الغموض والتشويق حول شاب يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده، فتتغير حياته بعدها تماماً.





«101 مطافي»

يشارك في بطولة فيلم «101 مطافي»: أوس أوس، محمد عبد الرحمن، هدى الإتربي، عبد الرحمن حسن، وجمال حجازي، تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين. ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول بطولات وتضحيات رجال الإطفاء، من خلال مواقف يومية خفيفة وتفاعلات بين شخصيات متعددة داخل مركز الإطفاء.





«ريد فلاج»

يشارك في بطولة فيلم «ريد فلاج»: أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أمين، سيف زهران، إخراج محمود كريم. ويتناول في إطار كوميدي، الثقة بين الأزواج، من خلال طيار وزوجته، مديرة شركة إعلانات، ويرصد تحديات الحب والتردد والثقة بين الشباب.