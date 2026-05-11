«عزنا محمد».. عمل وطني يتوِّج مشاعر الفخر

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي أغنية «عزنا محمد»، بمسيرة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعد إضافة بارزة للأرشيف الغنائي الخليجي، وهي عمل فني إماراتي وطني؛ يأتي متوجاً بأشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بينما تولى الفنان عبدالرحمن الجنيد مهام التلحين والغناء.

تمثّل أغنية «عزنا محمد»، وثيقة ثقافية تتجاوز التسجيل الموسيقي لتعبر عن الهوية الجمعية لدولة الإمارات، وتكتسب قيمتها من مصدرها الشعري النادر الذي يمزج بين المعجم الشعبي الإماراتي الأصيل والبعد الاستراتيجي الوطني، محتفية بالقائد العضيد، وثبات هوية الوطن بين الأمم.

وتعتمد القصيدة المنتمية لمدرسة الشعر النبطي الخليجي على المفردة الأصيلة، ويقول مطلعها:

عزنا محمد ذرانا عسى عمره مديد

دام عزه نعتزي به نهار النايبات

نادر بالفعل وعزومنا بفعله تزيد

في مطاليب العلا والشموخ النايفات

العضيد القايد النادر ونعم العضيد

به نكيد خصومنا والبيارق عاليات

سامعين وطايعين الأمر فيما يريد

كلنا في طوع يمناه زبن العاديات