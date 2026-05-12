"الأوركسترا الوطنية" تستعد لإطلاق أولى حفلاتها العائلية

"الأوركسترا الوطنية للدولة" تستعد لإطلاق أولى حفلاتها العائلية
12 مايو 2026 12:22

تستعدّ الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أولى حفلاتها الموسيقية المخصصة للعائلات ضمن سلسلة "حكاية لحن" بعنوان "كرنفال الحيوانات"، وذلك يوم الخميس 14 مايو 2026 ، على مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي.

 

ويقدّم الحفل تجربة موسيقية تفاعلية للأطفال وعائلاتهم، تتيح للصغار التعرّف إلى الموسيقى الأوركسترالية من خلال عرض حي يجمع بين الترفيه والتجربة التعليمية.

 

ويخاطب الحفل، مختلف الفئات العمرية، ويمنح الأطفال الصغار فرصة التعرّف إلى عالم الأوركسترا، إذ يجمع برنامجه بين السرد القصصي، والتجارب التفاعلية المباشرة، وعروض الرسوم المتحركة التي تضفي بعداً حيوياً على الشخصيات.

 

ويدعو الحفل الجمهور إلى المشاركة في العرض، من خلال راوٍ يقود الأطفال في رحلة موسيقية تفاعلية، يشاركون خلالها بالتصفيق والحركة والتفاعل المباشر مع مجريات العرض. وتمنح هذه التجربة الأطفال فرصة التعرّف إلى الموسيقى الأوركسترالية بأسلوب مبسّط وتفاعلي، ضمن أجواء تجمع بين التعليم والترفيه.

 

ويشكّل عرض "كرنفال الحيوانات" أولى حفلات سلسلة "حكاية لحن" التي تطلقها الأوركسترا الوطنية، بهدف تعريف الأطفال والعائلات بالموسيقى الأوركسترالية من خلال تجربة تفاعلية تجمع بين السرد القصصي والعرض الحي.

 

وتأتي السلسلة ضمن جهود الأوركسترا الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في المجتمع، وتشجيع الأجيال الجديدة على التفاعل مع الفنون والعروض الموسيقية الحيّة في دولة الإمارات.

 

ويبدأ البرنامج بمقدمة تعريفية مبسّطة حول أساسيات الموسيقى، تتيح للأطفال التعرّف إلى عناصر النغم والإيقاع والصوت بأسلوب تفاعلي.

 

كما يتضمن نشاطاً قائماً على ألعاب التخمين، تستعرض خلاله الأوركسترا الوطنية مقطوعات قصيرة تدعو الأطفال إلى التفاعل مع المشاعر التي تعبّر عنها، مثل الفرح أو الحزن أو الهدوء، من خلال التصفيق أو الحركة أو الإيماءات، في تجربة حيّة تبرز قدرة الموسيقى على التعبير عن الأحاسيس المختلفة.

 

ويُشكّل العمل الموسيقي الشهير بعنوان "كرنفال الحيوانات" للمؤلف الفرنسي كامي سان صانز محور الحفل.

 

ويتكوّن العمل من أربع عشرة لوحةً موسيقيةً تجسّد كل منها حيواناً مختلفاً، إذ يتم تصوير هذه الشخصيات المحببة بعدسة أوركسترالية تجمع بين القوالب الموسيقية المتنوعة وعروض الرسوم المتحركة، بينما يتولى الراوي سرد الحكاية على امتداد القصة، ليساعد الحضور في استكشاف كل مقطع والتعرف إلى أبطال القصة وتتبع مسيرة تطور المشاهد.

 

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن تعريف الأطفال بالموسيقى في سن مبكرة، يسهم في بناء علاقتهم بالفنون والثقافة على المدى الطويل، فيما يمنح هذا الحفل الأطفال فرصة خوض تجربة أوركسترالية تفاعلية تحفّز خيالهم وتشجّعهم على اكتشاف الموسيقى والتفاعل معها بأسلوب قريب إلى اهتماماتهم.

 

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن جهود الأوركسترا الوطنية لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموسيقى، وتشجيعهم على استكشاف إمكاناتهم الإبداعية منذ الصغر.

 

من جانبها قالت مونيكا جورج، منسق التخطيط الفني في الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن عرض "كرنفال الحيوانات" يقدم تجربة موسيقية مناسبة للأطفال، حيث تحمل كل مقطوعة شخصية وحكاية خاصة تسهّل تفاعل الجمهور الصغير معها ، موضحة أن العرض يتضمن عناصر تفاعلية تشجّع الأطفال على المشاركة المباشرة مع الموسيقى، مع الحفاظ على الطابع المرح والخيالي الذي يميّز هذا العمل الموسيقي.

 

 

 
 

المصدر: وام
