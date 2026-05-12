أنشطة «واتس أون» العائلية تعود في عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد) احتفاءً بـ«عام الأسرة»، واستعداداً لأجواء عيد الأضحى المبارك، يستعد مركز التجارة العالمي أبوظبي لإعادة إطلاق برنامجه العائلي الشهير «واتس أون» في المركز التجاري العالمي أبوظبي اعتباراً من 26 مايو الجاري. ويقدّم البرنامج السنوي مجموعة متجددة من الفعاليات، ويواصل هذا العام طرح تجارب متنوعة تناسب مختلف الأعمار. ويمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المجانية ضمن جدول أسبوعي يقدّم فعاليات ترفيهية.وتقع الفعالية في قلب مدينة أبوظبي، ضمن وجهة متكاملة تجمع بين التسوّق والمطاعم والترفيه تحت سقف واحد، وتضفي أجواءً نابضة بالحيوية على المركز التجاري العالمي أبوظبي، لتمنح الزوّار تجربة استثنائية احتفاءً بـ«عام الأسرة». ويشهد كل شهر مجموعة متجددة من الأنشطة، تشمل فعاليات اللياقة البدنية كل يوم سبت، وأنشطة الأطفال كل يوم ثلاثاء، والعروض الحية على المسرح كل يوم جمعة، لتوفّر للعائلات والأصدقاء خيارات متنوعة على مدار الأسبوع.