«كان السينمائي» ينطلق الليلة بدورته الـ 79

كان (أ ف ب) تنطلق ليل الثلاثاء 12 مايو، فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الممتدة على 10 أيام، والتي يتنافس خلالها 22 فيلماً على السعفة الذهبية.وقال المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك، رئيس لجنة التحكيم التي تضم الممثلة الأميركية ديمي مور، والمخرجة الصينية كلوي تشاو: ينبغي منح الجوائز لأعمال يبقى تأثيرها لخمسين أو مئة عام. وأوضح المخرج، وهو أول كوري جنوبي يترأس لجنة تحكيم المهرجان، أنّه يتمنى مكافأة الأعمال استناداً إلى قيمتها فقط، من دون أي اعتبار للجنسية أو الأيديولوجيا السياسية. وقال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو: كثيراً ما يُطلب من المهرجان أن يضطلع بدور ما، وأن يُعنى بقضايا لا تخصّه مباشرة، لافتاً إلى أن المهرجان لا ينبغي أن ينخرط بالسياسة، باستثناء ما يتعلق بالدفاع عن النموذج الثقافي الفرنسي. ويكرَّم خلال حفلة الافتتاح الليلة، المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي سينال سعفة ذهبية فخرية. وأكد فريمو، أن المخرج المعروف بثلاثية «سيد الخواتم»، والذي لم يُدرَج قط أي عمل له في القوائم الرسمية للمهرجان، أحدث تغييراً جذرياً ودائماً في سينما هوليوود وفي تصورها لفن العرض. ومن أبرز فعاليات الليلة، عرض للمغنيتَين الفرنسيتَين: تيودورا، وأوكلو، اللتين ستؤدّيان إحدى أغاني فرقة البيتلز المحببة لدى جاكسون. ويشاهد الحضور بعد ذلك فيلم «لا فينوس إلكتريك» La Venus electrique للمخرج الفرنسي بيار سلفادوري، بطولة بيو مارماي، وأناييس ديموستييه. وبعد تعليق الملصق الرسمي على واجهة القصر الذي يستضيف الحدث، ستُفرَش السجادة الحمراء على درج المبنى. تبدأ العروض الأولى الأربعاء بفيلم «ناغي دايري» Nagi Diary، للمخرج الياباني كوجي فوكادا، وهو أول فيلم مشارك في المسابقة الرسمية، ثم فيلم «لا في دون فام» La vie d'une femme، للمخرجة شارلين بورجوا - تاكيه، بطولة ليا دروكر، وميلاني تييري. وخارج نطاق المنافسة، سيُعرض مساء الأربعاء فيلم «لاباندون» L'Abandon، المتمحور على الأيام الأخيرة لمدرّس التاريخ والجغرافيا سامويل باتي، والذي يجسِّد شخصيته أنطوان رينارتز. وقد شاركت شقيقته ميكاييل باتي، في كتابة السيناريو، ومن المتوقع أن تحضر على السجادة الحمراء للمهرجان.