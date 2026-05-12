بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام».. جزيرة ياس تجمع «نجوم الخليج» في فيديو غنائي حصري

أريام وشيماء وخليل وفيصل في “ياس سي وورلد” (من المصدر)
13 مايو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أطلقت جزيرة ياس في أبوظبي عملاً غنائياً حصرياً بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الفن في الإمارات والخليج، في فيديو فني يعكس روح الجزيرة، ويدعو الزوّار لقضاء عطلة العيد في أجواء ترفيهية متكاملة.

أجواء احتفالية 
يتصدّر العمل الغنائي الفنانان الإماراتيان أريام، وفيصل الجاسم، مقدِّمَين أداءً ينسجم مع الطابع الحيوي للأغنية، وأجواء جزيرة ياس الاحتفالية. والأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان الفنان الكويتي بشار الشطي. كما يشارك في العمل عدد من أبرز نجوم الخليج، بينهم: أمل محمد، فاطمة الحوسني، هيا القايدي، فهد البناي، غادة الزدجالي، شيماء سبت، وخليل الرميثي. 

طابع خاص 
قالت أريام: تمثِّل مشاركتي في هذا العمل الفني المميز، الذي يحتفي بجزيرة ياس، تجربةً ذات طابع خاص، وأفتخر بأن أكون جزءاً من هذا المشروع الذي يجمع نخبة من المواهب من مختلف أنحاء المنطقة.
من جانبه، قال فيصل الجاسم: تعكس هذه الأغنية الأجواء الإيجابية والطاقة التي تجسِّدها جزيرة ياس. وقد أسهم التصوير في مرافقها المتنوعة، إلى جانب المشاركة في عمل يجمع مواهب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في منح هذه التجربة قيمةً إضافية. 

رحلة ممتعة 
يصطحب الفيديو المشاهدين في رحلة مليئة بالمتعة عبر المدن الترفيهية الشهيرة في جزيرة ياس، مثل: «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، «سي وورلد»، و«كلايم أبوظبي»، بالإضافة إلى فندق وارنر براذرز أبوظبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون. وتدعو المشاهِد الجمهور إلى اكتشاف جزيرة ياس، والاستمتاع بتجاربها الترفيهية المناسبة لأفراد العائلة. ويمكن للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة الاستماع إلى الأغنية الآن ومشاهدة الفيديو الموسيقي كاملاً عبر القنوات الرسمية لجزيرة ياس.

نشيد احتفالي
صوِّرت الأغنية في عدد من الوجهات العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس، حيث تعكس إيقاعاتها الحيوية روح التقارب التي تميّزها، وتقدمها وجهةً مثالية تلتقي فيها العائلات مع الأصدقاء للاستمتاع بلحظات تبقى في الذاكرة. وقد صمِّمت الأغنية كنشيد احتفالي يمكن الاستمتاع به في مختلف المناسبات التي يجتمع فيها أفراد المجتمع للاحتفال بأجمل اللحظات على مدار العام.

