الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«كان السينمائي»: المنافسة على السعفة الذهبية تنطلق اليوم

13 مايو 2026 11:36

كان (أ ف ب) 
تنطلق، اليوم الأربعاء، المنافسة على السَّعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي، الذي يشهد عرضاً لفيلم يتناول الأيام الأخيرة للمدرس الفرنسي سامويل باتي، ويؤدي الممثل أنطوان رينارتز شخصية باتي.كما سيُعرض أول فيلمين ضمن المسابقة الرسمية: «ناغي دايري» Nagi Diary للمخرج الياباني كوجي فوكادا، و«لا في دون فام» La vie d'une femme للمخرجة شارلين بورجوا - تاكيه.
ويواصل المهرجان بعد ذلك برنامجه الحافل، مع كوكبة من النجوم، بدءاً من الخميس بفيلم المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي يشارك فيه عدد من الممثلين البارزين.
وفي اليوم نفسه، يُنتظر، على السجادة الحمراء، حضور الممثلة الألمانية ساندرا هولر، الحائزة جائزة الدب الذهبي لأفضل ممثِّلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي. وتؤدي هولر دور البطولة في أحدث أفلام بافل بافليكوفسكي، والذي يتناول عودة الكاتب توماس مان إلى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

